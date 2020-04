Uzo Aduba dans «Mme America ’on FX: Épisode 3, Shirley Chisholm

HISTOIRES CONNEXES

LE PERFORMER | Christopher Lloyd

LE SPECTACLE | NCIS

L’ÉPISODE | «L’Arizona» (14 avril 2020)

LA PERFORMANCE | Quand il a été annoncé que Lloyd, si aimé pour son travail sur Taxi et dans les films Back to the Future, serait la vedette du drame n ° 1 de CBS, vous deviez soupçonner que quelque chose de spécial était à la une. Mais peut-être que personne ne s’attendait à l’éventail des émotions que sa performance susciterait.

En tant que Joe Smith, un homme de 95 ans qui a chargé l’équipe de Gibbs de prouver qu’il était stationné à bord de l’USS Arizona au moment de l’attaque de Pearl Harbor (et mérite donc que ses cendres y soient enterrées à sa mort), Lloyd était, oui, amusant, comme quand on insistait pour que McGee et Jimmy fassent comme CSI en comparant des échantillons d’ADN. Et oui, il était formidablement bourru en châtiant Bishop et Torres pour leur connaissance anémique de l’histoire navale.

Mais quand Gibbs a pressé le vétérinaire présumé de faire valoir son propre cas en détaillant les images, les sons et les odeurs du 7 décembre 1941, Lloyd s’est déchaîné avec l’un des monologues les plus vifs et les plus angoissés de l’histoire récente de la télévision. “C’était moi!” beugla-t-il, de telle manière que Gibbs (Mark Harmon, avec l’une de ses meilleures performances) n’avait probablement besoin d’entendre rien d’autre. Mais il en entendrait tellement plus. “C’était comme si le Diable ouvrait la bouche et faisait un bruit qui criait!” »Se souvient Joe, gesticulant comme s’il essayait de faire disparaître le souvenir des« parties du corps partout sur le pont », tandis que tous les marins intacts étaient« carbonisés jusqu’à l’os ». Les souvenirs de Joe sont devenus personnels et Lloyd a cessé de sangloter en décrivant la pêche de trois hommes hors de l’eau, dont son ami Ozzy: “Nous aurions dû lancer un ballon de football!”

Joe a résumé ses sentiments en disant que ses coéquipiers étaient des frères pour lui, et quand il passera, «Je veux être couché avec ma famille. Je veux aller a la maison.” Ce souhait serait exaucé très peu de temps après que Lloyd a livré un coup de poing sur une scène de mort, lorsque Joe a subi une crise cardiaque soudaine et s’est évanoui dans les bras de Gibbs.

L’ARTISTE | Uzo Aduba

LE SPECTACLE | Mme America

L’ÉPISODE | «Shirley» (15 avril 2020)

LA PERFORMANCE | Bien que FX sur le nouveau drame de Hulu soit centré sur l’activiste conservatrice Phyllis Schlafly, la troisième heure de la première en trois parties de la série s’est concentrée sur Aduba en tant que représentante Shirley Chisholm. Et nous sommes heureux – parce que cela signifie que nous avons tout le temps de regarder la superbe version de l’orange Is the New Black sur une icône politique américaine.

“Shirley” suit Chisholm à travers la Convention nationale démocratique de 1972, et Aduba joue habilement la frustration de l’élue alors qu’elle rencontre une opposition croissante à sa course présidentielle historique. Lorsque les autres membres de Chisholm du National Women’s Political Caucus refusent de soutenir ses aspirations au bureau ovale, elle redresse la colonne vertébrale et les regarde fixement, demandant ostensiblement comment les choses seraient différentes si un membre blanc du groupe féministe était à sa place. Shirley est en colère, mais c’est une colère juste, et la performance d’Aduba chante avec la certitude que son personnage fait la bonne chose au bon moment.

Et c’est aussi pourquoi elle est si déchirante sans effort plus tard dans l’épisode, lorsque Shirley confie à son mari Conrad à quel point elle est blessée par le manque de soutien de ses collègues. Aduba remplace la bravade antérieure de la députée par la fureur de l’injustice qu’elle subit, et elle tremble physiquement. C’est fascinant. “Pourquoi suis-je le seul à cette convention à penser qu’une femme noire en tant que présidente en vaut la peine?” Aduba pleure, sa voix se brisant alors que Chisholm plane au bord des larmes.

Alerte au spoiler historique: Chisholm n’obtient pas la nomination démocrate à la présidence. Mais la façon dont Aduba réussit à faire tomber les montagnes russes d’un homme politique d’un épisode? Cela a certainement notre vote.

L’ARTISTE | Rhea Seehorn

LE SPECTACLE | Tu ferais mieux d’appeler Saul

L’ÉPISODE | «Bad Choice Road» (13 avril 2020)

LA PERFORMANCE | Kim Wexler ne se fait pas facilement secouer. L’avocate hyper-compétente est connue pour son professionnalisme sans faille, de sorte qu’un téléspectateur occasionnel pourrait être tenté de négliger le travail formidable de Seehorn. (Les Emmys l’ont certainement fait jusqu’à présent.) Mais Seehorn a tranquillement livré l’une des meilleures performances à la télévision, et l’épisode pivot de cette semaine a cimenté cela, alors que Kim repoussait un pilier meurtrier du cartel de la drogue, non pas avec force ou fureur, mais avec bien -logique argumentée.

Kim a défendu Jimmy tout au long de la saison – elle a même épousé le gars pour qu’elle n’ait pas à témoigner contre lui – alors quand le trafiquant de drogue Lalo a valsé dans l’appartement de Jimmy, le pistolet sortant de sa ceinture, nous savions qu’elle ne laisserait pas Jimmy descendre sans se battre. Elle resta silencieuse tandis que Lalo aiguillonnait sans relâche Jimmy pour obtenir des réponses, mais comme l’avocate vigilante qu’elle est, elle a finalement soulevé une objection. “Êtes-vous entrain de plaisanter avec ça?” s’exclama-t-elle, se lançant dans un argumentaire détaillé qui décima verbalement les soupçons de Lalo, point par point. Seehorn a canalisé la peur et l’anxiété grandissantes de Kim dans l’équivalent juridique d’un coup de fouet, se moquant même du redoutable Lalo pour ses propres échecs: “Quel genre d’opération courez-vous ici, de toute façon?” Au moment où elle a dit à Lalo de «se ressaisir», Lalo est restée sans voix… et nous aussi.

Seehorn n’a pas besoin de crier et de pleurer pour attirer notre attention – Kim ne le ferait pas de toute façon – mais elle est une force de la nature tout de même: elle projette une confiance cool en tant que Kim, tout en nous laissant entrevoir les bouleversements émotionnels qui se produisent juste sous la surface. Nous savons déjà que Kim Wexler est la meilleure chose qui soit arrivée à Jimmy McGill, mais il devient maintenant clair que Seehorn est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à Better Call Saul.

MENTION HONORABLE | Honnêtement, il ne se passe pas une semaine sans que nous ne puissions chanter les louanges de Barrett Doss de Station 19, qui joue Vic. Un si grand cadeau des dieux romcom est qu’elle que la romance de rebond de son personnage avec Jackson de Grey’s Anatomy nous a presque fait oublier le raté qui était “Jaggie”. (Presque.) Et dans l’épisode de jeudi, l’actrice nous a rappelé qu’elle est aussi habile à jouer du pathos qu’elle est plus légère. Bien que le rayon de soleil humain était irrésistiblement drôle dans les efforts de Vic pour recruter et tirer sur ses camarades pompiers pour un calendrier sexy, lorsque la raison de la collecte de fonds s’est effondrée sur elle à nouveau, son représentant a dessiné une représentation de la douleur qui semblait tout à fait authentique. C’était désordonné, essoufflé, brut. En d’autres termes, parfait.

MENTION HONORABLE | L’enlèvement du chien bien-aimé du capitaine Holt, Cheddar, a fourni à Andre Braugher de Brooklyn Nine-Nine une vitrine extrêmement divertissante. Nous aurions pu facilement écrire quelques centaines de mots sur son exquise impasse à lui seul, en particulier sur la façon dont il appelait sèchement le corgi kidnappé comme son «garçon moelleux». Encore plus impressionnant, cependant, a été la façon dont il a réussi à dépeindre le chef de la circonscription typiquement stoïque à la fois comme un dur à cuire et un boulet de boulet quand il est finalement tombé nez à nez avec le ravisseur de Cheddar. Il est allé à fond «John Wick» sur le gars – et le «sumbitch» ne savait pas ce qu’il venait. Tout comme Jake, nous sourions d’une oreille à l’autre alors que Holt avertissait d’un «s-tstorm» sur le point de pleuvoir sur le perp. Le ton de Holt exprimait un fort mépris pour le dognapper, tandis que la livraison fougueuse de Braugher nous faisait rire jusqu’à ce que nos côtés fassent mal.

Quelle (s) performance (s) a fait tomber vos chaussettes cette semaine? Dites-le nous dans les commentaires!