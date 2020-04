Uzo Aduba explique comment sa mère a inspiré son approche pour jouer la militante Shirley Chisholm

Mme America, le nouveau FX sur la mini-série de Hulu, sortira le 15 avril 2020. La dramatisation dépeint l’histoire de l’activiste conservatrice réelle Phyllis Schlafly alors qu’elle se bat contre le passage de l’Equal Rights Amendment. Schlafly est jouée par l’actrice Cate Blanchett dans la série, tandis que Uzo Aduba joue la militante des droits des femmes (et l’ennemi de Schlafly) Shirley Chisholm. Aduba attribue à sa propre mère l’inspiration pour avoir joué le rôle historique dans Mme America.

Qui est l’actrice Uzo Aduba?

Uzo Aduba assiste à la première de la saison finale d’Orange is New Black | Dimitrios Kambouris / .

Uzo Aduba est surtout connu pour avoir joué le personnage de Suzanne «Crazy Eyes» Warren dans la série dramatique Netflix Orange Is the New Black. Elle a remporté un Emmy Award pour la meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique en 2015 et deux Screen Actors Guild Awards pour la performance exceptionnelle d’une actrice dans une série comique en 2014 et 2015. Bien que son temps sur la série Netflix s’étende sur sept ans, elle se retrouve désormais avec un nouvel objectif.

«Maintenant, je me suis donné comme mission de raconter des histoires de personnes disparues dont nous n’entendons presque jamais la voix – et Shirley en fait partie», a-t-elle expliqué au Boston Globe à propos de son rôle dans Mme America.

Le prochain projet d’Aduba après Mme America est une adaptation télévisée du roman à succès Americanah. Malheureusement, le tournage est suspendu en raison de la pandémie de COVID-19.

Aduba interprète le rôle de «Mme Shirley Chisholm, militante américaine et réelle

Shirley Chisholm est née à Brooklyn, New York en 1924. Elle est devenue la première femme noire de couleur élue au Congrès américain, représentant le 12e district de New York pour 7 mandats. La représentante Chisholm s’est également présentée aux élections présidentielles en 1972 sur le ticket du parti démocrate, ce qui en fait la première femme à participer au débat présidentiel américain.

Dans une récente interview à Newsweek, Aduba a expliqué pourquoi son rôle dans Mme America est plus puissant que beaucoup ne le pensent.

«Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas le nom de Shirley Chisholm. Il y a un réel désir de s’assurer que vous faites les choses correctement », a-t-elle partagé.

En préparation pour le rôle difficile, Aduba a déclaré au Boston Globe qu’elle avait lu l’autobiographie de Shirley Chisholm, Unbought and Unbossed. Le livre raconte comment Chisholm a changé à jamais le statu quo politique. Aduba espère que sa performance dans Mme America contribuera à confirmer la «place légitime de Chisholm dans l’histoire». Au cours d’une interview du 1er avril avec Kelly Ripa et Ryan Seacrest, Aduba a décrit l’expérience globale.

La représentante américaine Shirley Chisholm of annonce son entrée en lice pour la nomination démocrate à la présidence | Don Hogan Charles / New York Times Co./.

“C’était incroyable”, a jailli Aduba. “C’était incroyable de la jouer. Une force si forte, si puissante. »

Uzo Aduba, star d’Orange is the New Black, explique comment sa mère a inspiré son rôle dans la nouvelle mini-série de Hulu. Amérique’

L’actrice a également déclaré à Newsweek qu’en plus de Chisholm elle-même, elle se tournait vers sa mère immigrée nigériane pour trouver l’inspiration. Même si elle a certes trouvé un peu intimidant de représenter Chisholm, Aduba a rappelé à quel point sa mère partageait fréquemment un profond respect de la force de la militante, de son sens de soi et de sa lutte permanente pour la justice.

«Je savais qu’elle était une force pour la justice et le changement, principalement parce que ma mère était sa passionnée», se souvient Aduba.

L’interprète primée a poursuivi l’influence de sa mère dans une interview avec le Boston Globe. L’actrice de Mme America a déclaré:

Coco Francini, John Slattery, Stacey Sher, Uzo Aduba, Cate Blanchett, Margo Martindale, Dahvi Waller, Tracey Ullman, Anna Boden, Sarah Paulson, Ryan Fleck et Elizabeth Banks de Mme America parlent pendant le segment FX du TCA d’hiver 2020 Tour | Amy Sussman / .

Quand nous étions petits, ma mère nous disait: «Je n’ai jamais su qu’il y avait quelque chose de mal à être noire – jusqu’à ce que je déménage [to] Amérique. Je n’ai jamais pensé que quelque chose était impossible pour moi d’être ou de faire. »La façon dont elle se percevait par rapport à la façon dont ce nouveau monde la percevait était entièrement différente. J’ai donc compris pourquoi ma mère se connectait avec Shirley parce qu’elle pouvait se voir et voir sa propre lutte à Shirley.

La mère d’Aduba était assistante sociale et détenait deux diplômes d’études supérieures. Aduba décrit sa mère comme une combattante, après avoir combattu la polio et survécu au génocide de la guerre civile au Nigéria à la fin des années 1960.

“Je pourrais ancrer cette femme dans beaucoup de parallèles avec ma mère, parce que Shirley ne se sentait pas gênée par son sexe ou sa race”, a déclaré la star de Mme America. «Elle ne les considérait pas comme des obstacles à ce qu’elle pouvait accomplir.»