V de BTS aurait écrit une chanson pour l’OST «Itaewon Class» et les fans ne peuvent pas attendre

Le 3 mars, V et RM de BTS ont organisé un bref livestream VLIVE pour les fans. Dans le VLIVE, V a dit aux fans de BTS qu’il avait écrit des chansons. Une de ces chansons serait présentée dans la classe Itaewon OST. Park Seo-joon, un ami proche de V, apparaît sur Itaewon Class. Les deux font partie d’un groupe d’amis connu sous le nom de «Wooga» Squad, avec Park Hyung-sik, PeakBoy et Choi Woo-shik.

V de BTS | Jeff Kravitz / FilmMagic pour iHeartMedia

V et RM ont discuté de l’écriture de chansons de V

RM et V ont commencé le VLIVE en mentionnant comment ils ont manqué de se produire pour les fans et espéraient que ARMY regarderait leurs performances musicales à la télévision. RM a ensuite évoqué l’écriture de chansons.

“V, as-tu écrit des chansons récemment?” RM a demandé selon une traduction anglaise.

“J’ai écrit trois chansons”, a répondu V.

Il a crédité de vivre avec des auteurs-compositeurs après être devenu stagiaire chez Big Hit Entertainment et plus tard membre de BTS comme source d’inspiration pour sa propre composition.

«J’ai pu réellement ressentir la vie des auteurs-compositeurs», a-t-il déclaré. «J’ai été influencé en vivant avec les auteurs-compositeurs.»

RM a félicité V pour avoir travaillé plus dur que lui, et V lui a dit que les chansons qu’il avait écrites n’étaient pas encore terminées. Il a ensuite ajouté que l’un serait bientôt publié.

“Une chanson sera publiée”, a-t-il déclaré. “Pour autant que je sache, l’article est déjà sorti.”

V a ensuite dit aux fans que la chanson était terminée et qu’il adore vraiment la chanson. Il a également dit à ARMY qu’il voulait qu’ils écoutent la chanson pour guérir.

Les deux membres du BTS ont parlé d’Inner Child

Au milieu du VLIVE, les membres du BTS ont discuté du solo de V sur Map of the Soul: 7, “Inner Child”. Selon RM, V était très impliqué dans le processus d’écriture de chansons.

«Normalement, les gens disent que les émotions se volatilisent après ce moment. Il disparaît dans le ciel », a déclaré RM. «La plupart des émotions disparaissent. Écrire les émotions que vous avez ressenties à l’époque, c’est… »

“Vous ne pourrez plus le ressentir à l’avenir”, a déclaré V.

“C’est une excellente attitude en tant qu’écrivain”, a déclaré RM. «Lorsque je travaillais sur‘ Inner Child ’, V était… J’ai travaillé sur plusieurs pistes solo pour d’autres membres. Lorsque je leur envoie un fichier, ils le modifient eux-mêmes. Et ils confirmeraient enfin. Mais V et moi avons eu une conversation active en travaillant sur «Inner Child». »

Les fans des BTS sont fiers de V

Après le VLIVE, ARMY a lancé le hashtag #TaehyungOSTisComing sur Twitter. Avec le hashtag, les fans de BTS ont écrit à quel point ils sont fiers de V et à quel point ils ne peuvent pas attendre la nouvelle chanson.

«Taehyung a maintenant un total de 10 chansons officiellement enregistrées sous son nom de parolier / compositeur à Korea Music Copyright Association car INNER CHILD a été officiellement ajouté aujourd’hui À notre génie musical, nous sommes si fiers de vous, nous attendons avec impatience plus de #TaehyungOSTisComing », A tweeté un fan.

“Taehyung a écrit et composé 3 chansons différentes et l’une d’elles est la classe ost for itaewon, taehyung a également dit qu’il voulait que l’armée écoute la chanson pour la guérison, alors donnons-lui beaucoup d’amour et de soutien car il a travaillé si dur pour it #TaehyungOSTisComing », a écrit un utilisateur de Twitter.

“Taehyung a dit qu’il avait écrit et composé lui-même trois chansons, je suis tellement fier que c’est littéralement mon plus beau jour, s’il vous plaît, j’ai hâte d’entendre le ost par taehyung @ BTS_twt # TaehyungOSTisComing”, a tweeté un fan.

“À la fin de l’année, taehyung montera sur scène pour accepter son OST de l’année et dira fièrement:” Je suis vraiment devenu le chanteur dont tout le monde peut être fier “#TaehyungOSTisComing”, a écrit un fan sur Twitter.