V était-il réellement supposé être dans la ligne de rap BTS?

De son amour pour Drake à son amour pour la série BTS “Cypher”, V n’a pas peur de partager son amour de la musique rap. V était-il rappeur dans une autre vie? Était-il censé être un rappeur dans BTS au lieu de J-Hope? Voici ce que nous savons de cette idole K-pop.

Kim Tae-Hyung et Suga de Bangtan Boys, également connus sous le nom de BTS | Le Chosunilbo JNS / Imazins via .

Il y a une rumeur qui circule selon laquelle V était censé être un rappeur dans BTS

Les fans connaissent Kim Taehyung comme le membre adorable, parfois étrange, toujours adorable de BTS, V.En tant que membre de ce groupe K-pop depuis leurs débuts en 2013, V est un chanteur et danseur connu, montrant souvent ses compétences lors de chansons comme «Singularité» et «Stigmatisation».

Les détails de l’audition de V sont assez troubles, car BigHit Entertainment n’a pas publié les chansons d’audition interprétées par ce groupe de garçons. Selon Seventeen, V rêvait d’être chanteur et au lycée, a repris le saxophone, comme le recommandait son père.

Stylecaster rapporte que V était uniquement aux auditions pour soutenir un ami. Un membre de l’équipe de BigHit Entertainment lui a demandé de passer une audition et il est devenu la seule personne de Daegu ce jour-là à passer au tour suivant. Le reste appartient à l’histoire.

Quelque part là-bas, une rumeur a commencé par les fans de BTS selon laquelle J-Hope, le danseur principal et l’un des rappeurs, était en fait censé être dans la ligne vocale de BTS, mais lui et V ont changé. Cela n’a pas été confirmé par les membres BTS ou par BigHit Entertainment.

V aime toujours faire du rap, partageant même des vidéos de lui-même rappant et li-synchronisant

Il n’est pas surprenant que V adore faire du rap, en particulier pour la série Cypher de BTS. Une fois, le groupe de garçons lui a laissé son moment, le laissant raper «Cypher pt.3» seul pour une bombe Bangtan. Les autres membres, qui se tenaient autour de lui en cercle, n’étaient pas exactement impressionnés.

Finalement, Suga s’est joint à lui pour lui donner un coup de main, mais le tamponnage et la danse de V ont eu des fans souhaitant qu’il soit présenté dans la chanson. Pourtant, V partage son amour du rap lors des interviews et des Bangtan Bombs. En 2019, le membre a partagé une vidéo sur Twitter de lui-même en train de synchroniser les lèvres avec le «Blackjack» d’Amine. Une autre vidéo a montré l’adorable réaction de V à la rencontre du rappeur canadien, Drake.

J-Hope chante souvent, même pour la bande-annonce de “Map of the Soul: 7” Comeback “Outro: Ego”

Avec sept albums et sept ans depuis le début de BTS, ces membres ont eu la chance de se diversifier et de créer de la musique par eux-mêmes. V a sorti sa chanson solo “Winter Bear” et J-Hope a créé sa mixtape à succès, Hope World. Ensemble, BTS a sorti son deuxième album de la série Map of the Soul, intitulé Map of the Soul: 7.

Avec Map of the Soul: 7 est venue la chanson vedette de J-Hope, dans laquelle il a rappé et chanté. Le clip de «Outro: Ego» a été présenté le 2 février (aux États-Unis) et a déjà généré plus de 18 millions de vues.

La musique de BTS, y compris l’album récemment sorti, Map of the Soul: 7, est maintenant disponible sur des plateformes de streaming comme Spotify et Apple Music.