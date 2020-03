«V Wars» annulé – Pas de saison 2 pour Ian Somerhalder Netflix Series

La lutte d’Ian Somerhalder contre les morts-vivants tire à sa fin. Netflix a annulé le drame de science-fiction V Wars après une seule saison, a confirmé TVLine.

Somerhalder (The Vampire Diaries) a joué le rôle du Dr Luther Swann, un scientifique qui “entre dans un monde d’horreur incalculable lorsqu’une mystérieuse maladie transforme son meilleur ami en un prédateur meurtrier qui se nourrit d’autres humains. Alors que la maladie se propage et que plus de personnes se transforment, la société se fracture en camps opposés opposant les gens normaux au nombre croissant de ces «vampires». »

“Il traite des choses dont nous traitons dans notre propre monde en ce moment: les frontières, le racisme, la maladie, la peur, la politique – la politique de la peur”, a déclaré Somerhalder à TVLine peu avant la première de la série en décembre 2019. “Ces les choses ne se produisent pas seulement dans nos chambres d’écho, elles se produisent dans le monde entier. Et [the vampire virus] survient à la suite de la détérioration glaciaire rampante. La glace fond et expose des agents pathogènes, des virus et des bactéries qui pourraient donner à la peste bubonique un aspect de varicelle. »

La série mettait également en vedette Adrian Holmes (Arrow), Peter Outerbridge (The Umbrella Academy), Laura Vandervoort (Bitten, Smallville), Kyle Breitkopf (The Whispers), Jacky Lai (Beyond) et Kimberly-Sue Murray (Shadowhunters).

Netflix aurait également annulé The October Faction après une saison. La série a suivi les chasseurs de monstres Fred (Hemlock Grove, J.C.MacKenzie) et Deloris Allen (Bones, Tamara Taylor) qui ont caché leur identité en tant que membres d’un syndicat secret tandis que leurs adolescents étaient contraints de vivre dans une ville prise au piège dans le passé.

Le Hollywood Reporter a été le premier à signaler les annulations de la série.

Le tableau de bord de renouvellement de TV Streaming TVLine a été mis à jour pour refléter les annulations de la série. Êtes-vous déçu que V Wars et The October Faction se soient fait la hache? Déposez un commentaire avec vos réflexions ci-dessous.