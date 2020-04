V Wars et October Faction sont les dernières annulations de Netflix – / Film

Netflix perd lentement sa réputation d’oasis pour les émissions de télévision qui peuvent vivre éternellement. Le géant du streaming a annulé deux de ses drames de première année, V Wars et Faction d’octobre, ajoutant à la liste croissante de drames d’une saison de Netflix, notamment Messiah, Spinning Out, Daybreak, etc.

Le Hollywood Reporter a annoncé que Netflix avait annulé deux de ses séries inspirées de la bande dessinée, V Wars et October Faction, après une saison, juste après que la plateforme de streaming avait renouvelé Locke & Key pour une deuxième saison. Les trois séries ont été produites par l’éditeur de bandes dessinées IDW Publishing.

V Wars, qui met en vedette Ian Somehalder, est basé sur le livre à succès 2012 du même nom de Jonathan Maberry, qui relate la première guerre des vampires dans une collection d’histoires en prose. Somerhalder – qui ne semble pas pouvoir s’éloigner des spectacles de vampires – a joué le rôle du Dr Luther Swann, qui entre dans le monde surnaturel lorsqu’une mystérieuse maladie transforme son meilleur ami en un prédateur meurtrier, et doit courir pour trouver les réponses derrière la maladie tout en son ami se lève pour devenir un chef de file des vampires. Alors que la série est annulée, THR rapporte que Somerhalder, qui a réalisé un épisode de V Wars, est en pourparlers avec Netflix sur d’autres projets.

Pendant ce temps, October Faction, qui est basé sur les bandes dessinées IDW de Steve Niles, a suivi une paire de chasseurs de monstres Fred (JC MacKenzie) et Deloris Allen (Tamara Taylor) qui retournent dans leur ville natale du nord de l’État de New York avec leurs adolescents et doivent cacher leur identité en découvrant la petite ville «n’est pas aussi idyllique qu’il n’y paraît».

V Wars et October Faction ont fonctionné pendant une saison chacun, après leur lancement en décembre 2019 et janvier 2020, respectivement. Les annulations précoces sont quelque peu surprenantes pour Netflix, qui avait autrefois la réputation d’être une entreprise qui sauve les émissions de télévision et de réseau en difficulté et donne des séries sur plusieurs saisons à des émissions de niche qui n’auraient autrement aucune chance sur la télévision en prime time. Mais Netflix a tranquillement annulé plus de séries après une saison, telles que Messiah, AJ and the Queen, Spinning Out, Soundtrack et Daybreak. Netflix a également pris l’habitude d’annuler même des titres acclamés par la critique après trois saisons, malgré les campagnes en ligne fréquentes des fans pour ramener ces émissions. Le streamer ne libère toujours pas d’audience et ne divulguera pas comment ses données internes affectent ses décisions de renouvellement et d’annulation.

