“Va te prendre le cul!”

Après avoir été victime d’une arnaque par ce qu’elle pensait être son amie et avoir reçu de nombreuses critiques pour sa nouvelle image, Violeta Mangriñán Il voulait faire une vidéo sur sa chaîne officielle sur la plateforme vidéo officielle de Mediaset Espagne en lisant tous les commentaires négatifs qu’il reçoit jour après jour. Elle n’a pas hésité à répondre à la plupart d’entre eux un par un. “Toutes ces personnes qui consacrent vos vies vides parce que vous n’avez pas d’autre temps que de jouer avec les autres, dans ce cas, avec moi, vous avez de la chance parce que je vais consacrer le chapitre d’aujourd’hui“, a déclaré ceci pour lancer cette vidéo controversée.

Violet dans sa vidéo Mtmad

La fille a montré son compte Instagram et a expliqué que il reçoit beaucoup d’insultes, tant dans les commentaires dans les publications fixes qu’il publie quotidiennement que dans les messages directs, tous les jours: “Avec le temps, j’ai appris que ces choses me donnent absolument la même chose.” Elle est claire que travailler à la télévision “Être une personne très aimée et détestée est quelque chose de très positif car cela réveille quelque chose chez les gens”, mais n’est pas disposé à endurer plus d’humiliation. Il sait que générer de la controverse provoque une croissance de followers et de commentaires, mais il ne veut pas le faire à tout prix.

Critiques de son physique

L’une des choses qui ont le plus critiqué l’ancien survivant des «Survivants» a été les opérations qui ont été effectuées, auxquelles Mangriñán a répondu sans aucun scrupule: «J’ai seulement opéré ma poitrine et j’ai fait une bichectomie au visage Si vous voulez appeler que je suis une tante 100% opérée et 100% plastique, Je continuerai à faire avec ma vie et avec mon corps ce que je veux et avec mon argent aussi. À celui qui semble bon, bon et à celui qui ne le fait pas, ne suivez pas! “, A carrément affirmé le collaborateur de” Femmes et hommes “.

Critiques de sa relation avec Fabio

Mais il y a plus et c’est que Un autre problème dont les gens se souviennent toujours est la relation qu’il a eue avec Fabio Colloricchio dans ‘Survivors’Violeta est entré avec un partenaire mais a fini par coucher avec l’Argentin au Honduras, avec qui il continue aujourd’hui. Chaque fois que le couple décide de télécharger une photo ensemble, ils reçoivent plusieurs commentaires de personnes qui doutent de leur relation et indiquent clairement qu’ils peuvent avoir une fin similaire à celle de Violeta avec Julen: “Mon oncle, va prendre ton cul, comme ça, sans filtre”, l’influenceur s’est plaint, totalement fatigué d’expliquer encore et encore les raisons qui l’ont amenée à prendre cette décision dans la réalité de la survie.

Arnaqué par une personne proche de Fabio

L’ex-femme de «Femmes et hommes et vice versa» a expliqué dans une autre de ses vidéos sur la chaîne vidéo Mediaset que Il a essayé de lancer sa propre ligne de vêtements car ses fans étaient ravis des tenues que cela avait l’air et a montré sur leurs réseaux sociaux. Par conséquent, il a voulu ouvrir une entreprise où il pourrait faire ses propres créations et a contacté une personne proche de Fabio pour l’emmener. Mais peu à peu, il s’est rendu compte que ce qu’il investissait n’atteignait pas les intermédiaires: “J’ai perdu beaucoup d’argent que je ne sais pas si je peux récupérer”, a avoué l’ancien survivant.

