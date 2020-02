“Va te prendre le cul!”

‘OT 2020’ a de nouveau été secoué par une controverse, cette fois par une rangée parmi les concurrents eux-mêmes, qui ont ouvert le débat sur certaines expressions machos. Tout est né d’une conversation au cours de laquelle Rafa Romera a décrit ses préférences concernant les femmes. “J’aime les femmes matures“, a avoué la Cordoue, quelques mots qui ont dérangé Maialen et qui ont eu le soutien de Bruno Alves et Jesus Rendón.

Maialen a expliqué à ses compagnons qu’il “répétait” cette façon de parler des femmes parce que, dit-il, c’est un cas de micromachisme avec lequel ils sont réifiés. “Et quand ils nous disent du yaourt?” Les garçons ont demandé à se défendre. C’est alors que Samantha, qui déjeunait à l’autre table, a rejoint la conversation pour soutenir Pampelune et a fini par exploiter: “Nous vous disons que l’expression ‘j’aime mature’ est fausse et vous sautez avec le ‘et j’aime bien le yaourt ». Va prendre ton cul un moment! C’est ce que je déteste le plus du machisme, que vous comparez immédiatement. “

Samantha et Rafa à l’Académie de ‘OT 2020’

“Je l’ai dit pour différencier, pas par le machisme. De quoi tu parles, Samantha? Je ne dis pas de bêtises”, a crié l’Andalou avec colère tandis que ses compagnons lui ont dit de se calmer. “J’ai dit ça parce que ça vient de se passer, mais c’est que chaque fois que tu parles de machisme avec un homme, sors avec ça“Samantha a précisé à Rafa, qui a répondu qu’il ne comparait pas une chose avec l’autre et qu’il préférait se garer sur le sujet.” Mais Rafa, nous pouvons avoir une conversation à ce sujet. Ne comparez pas. Allez-vous me dire ce que je dois faire? “Répondit l’Alicante.”Vous avez sorti les choses de leur contexte“Le Cordovan a insisté à nouveau, ce à quoi Samantha a fait valoir qu’il ne faisait qu’exprimer son opinion.”Ce qui ne peut pas être fait est d’être offensé par tout“Jésus a dit avant de mettre fin au débat de groupe.

Calme après la tempête

Bruno était le seul à être resté avec Samantha et Maialen à atteindre un point de compréhension. “C’est un réifiant selon le contexte et la façon dont il est dit. Est-ce que j’aime le yaourt? Oui, mais je n’utilise jamais le mot «yaourt», je pense. Je dis «plus jeune que moi» ou «plus petit», a déclaré Samantha, à laquelle Bruno a répondu: «D’accord, nous devons éradiquer ce genre d’expressions. Mais le contexte dans lequel nous l’avons dit a été entre amis. “

“Il me semble qu’il réifie et je dis que, ayant le problème que nous avons, Je pense qu’il vaut mieux arrêter d’essayer d’éradiquer les expressions qui réifient, cela ne veut pas dire «bon, mais cela ne réifie pas». Mais c’est mon opinion », a expliqué Maialen.« Ici, les gens pensent que le machisme n’est qu’une agression sexuelle, mais ce n’est pas le cas. Les micromachismes existent et c’est la première chose à éradiquer“Samantha a ajouté et finalement Bruno a fini par s’excuser au cas où ils se sentiraient offensés.

.