Vacances Future et Lori Harvey au Utah Resort

Future et Lori Harvey vont bien.

Après avoir célébré leur première Saint-Valentin ensemble, le couple a sauté sur un jet et s’est enfui dans le refuge isolé de Canyon Point, dans l’Utah. Le rappeur, 36 ans, et le mannequin, 23 ans, ont profité d’une semaine de luxe et de soins dans le magnifique complexe 5 étoiles d’Amangiri, où les chambres commencent à environ 1800 $ par nuit. Future arriva le premier avant que Lori ne le rejoigne pour une escapade romantique dans un endroit isolé.

Ils ont parcouru le parc national de Grand Staircase-Escalante, admirant une vue imprenable sur les canyons et les montagnes stupéfiants. Future a également montré sa suite moderniste surplombant le désert de l’Utah.

Bien qu’ils n’aient publié aucune photo ensemble, Future a donné à ses abonnés Instagram un aperçu, posté au bord de la piscine dans un magnifique décor. Lori a partagé un selfie avec ses 2 millions de followers sur Instagram, posant dans le miroir de sa suite d’hôtel.

Les deux hommes ont rendu public leur relation le mois dernier lorsqu’ils se sont rendus à Montego Bay, en Jamaïque, pour célébrer le 23e anniversaire de Lori. Ils n’ont pas hésité à montrer PDA dans la piscine pendant le vacay tropical. Pour la Saint Valentin, Future a surpris son boo en remplissant sa maison de roses.

Lori a également soutenu la nouvelle musique de son homme. Elle a posté des captures d’écran de ses récentes collaborations avec Jhené Aiko («Happiness Over Everything (H.O.E.)») et Lil Baby («Live Off My Closet»), que Future a republié.

De futurs raps sur sa femme sur le remix de son hit assisté par Drake “Life Is Good”. “Et elle m’appelle papa parce que mon argent est comme Stevie”, dit-il en référence au beau-père de Lori, Steve Harvey. Lori a posté une vidéo d’elle-même sur la bande sonore des paroles.