Vadhir Derbez et Erika Buenfil font de TikTok des réseaux sociaux viraux | INSTAGRAM

Les célébrités “profitent” du temps libre dont elles disposent pour enregistrer des TikToks, car la quarantaine pandémique du coronavirus Covid-19 a tout le monde à la maison, sans grand-chose à faire, à part regarder des vidéos et passer du temps.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

La célèbre actrice Erika Buenfil est maintenant l’une des célébrités les plus appréciées de l’application, car elle réalise des vidéos amusantes où elle imite parfaitement certaines scènes ou réalise quelques blagues avec les sons de la même application.

Cette fois, nous classons l’une de ses vidéos parmi les meilleures, car elle est devenue virale grâce à la participation de Vadhir Derbez, qui a décidé de collaborer sur cette célèbre application qui est sur les téléphones portables du monde entier.

Vous pourriez également être intéressé: Mar de Regil est fortement critiqué pour avoir répertorié des nacos dans Tik Tok

La célèbre actrice apparaît au milieu de l’écran, de l’autre côté apparaît le célèbre fils d’Eugenio Derbez, chantant le célèbre son de “tu m’as jusqu’à # $! #”, Dans lequel ils prétendent être l’un des pires couples et ils chantent avec bonheur qu’ils sont “bipolaires” et aussi un “desma #%! $!”.

Bien sûr, nous savons que tout cela n’est qu’une blague, car cela montre qu’ils s’entendent très bien, car malgré leur différence d’âge, les deux sont passionnés par le théâtre et la comédie, ce qui se reflète beaucoup dans leur vidéo et dans ses dernières apparitions sur TikTok.

Lire aussi: Vidéo Kimberly Loaiza prend une énorme fessée et fait flipper Tiktok

Le célèbre Vadhir fait également de nombreuses vidéos sur TikTok pour amuser ses fans, car il aime faire rire comme son père, car ce sont les 2 grands de la comédie, bien que Vadhir soit à peine sur son chemin, car il est généralement un influenceur, mais évident sans perdre votre sens de l’humour.

Buénfil a fait ressortir son côté le plus drôle pour les courtes vidéos qu’elle partage dans l’application et dont il ne fait aucun doute qu’elle est une excellente actrice parce qu’elle interprète et gestes avec beaucoup de naturel les audios qu’elle utilise pour les enregistrements.

Les internautes l’adorent et l’ont déjà baptisée tante du Mexique pour être dans la nouvelle application destinée à la dernière génération et brillante bien qu’elle ne lui appartienne pas.

.