Vadhir Derbez va exorciser les démons lors du «Septième jour»

Acteur mexicain Vadhir Derbez (“Sense8”) co-jouera avec Guy Pearce dans Justin P. Lange‘S (The Dark) film d’horreur d’exorcisme Le septième jour, écrit Deadline.

Décrite comme la journée de formation rencontre l’exorciste, la photo suit un exorciste de renom qui fait équipe avec un prêtre débutant pour son premier jour de formation. Alors qu’ils plongent plus profondément dans l’enfer sur terre, les frontières entre le bien et le mal se brouillent et leurs propres démons émergent.

Le projet est produit par Fangoria, la marque d’horreur appartenant au producteur Cinestate basé à Dallas.

Le tournage est prévu en février à Dallas et à la Nouvelle-Orléans.

Dallas Sonnier et Amanda Presmyk produisent pour Cinestate et Fangoria. Kimberly Hwang et Chelsea Davenport produisent également.