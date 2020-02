VAL représentera la Biélorussie sur le thème “Da vidna” et Samira Efendi en Azerbaïdjan

Au cours de ce week-end, les derniers participants au Festival Eurovision 2020 seront annoncés, la date limite étant le 10 mars. La Moldavie, la Croatie, l’Estonie, l’Islande, la Serbie, la Roumanie et la Grèce sont les pays qui ont encore leurs propositions pour la 65e édition. L’Azerbaïdjan et la Biélorussie ont déjà choisi ceux qui les représenteront et se joindront à la longue liste de participants qui feront partie de l’événement musical. Samira Efendi et le groupe musical VAL ont été parmi les derniers candidats récemment sélectionnés et ils rivaliseront avec Blas Cantó et son thème “Univers” pour remporter la victoire à Rotterdam le 16 mai.

Samira Efend, représentante de l’Azerbaïdjan à l’Eurovision 2020

Le pays du feu a participé douze fois au festival, où il a réussi à gagner une deuxième place, deux troisièmes places et une cinquième place. Par conséquent, rien de moins n’est attendu de Samira Efendi, la jeune fille de 28 ans qui a été sélectionnée comme représentante du concours de musique par le diffuseur public d’Azeri Ictimai dans un processus interne et il sera également là où il montrera également pour la première fois le sujet qu’il défendra en première demi-finale.

Samira Efendi

Le chanteur naturel de Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, Il a de l’expérience dans plusieurs programmes musicaux tels que ‘Yeni ulduz’, ‘Böyük Sehne’ et ‘The Voice Azerbaijan’ et le concours international «Silk Way Star», diffusé à la télévision au Kazakhstan. Jusque-là, il avait atteint la troisième place dans deux de ces compétitions et, après cinq tentatives pour représenter son pays au festival européen, il a finalement réussi.

Un groupe biélorusse, VAL défendra “Da vidna”

Douze artistes ont interprété leurs chansons et se sont battus dans le cadre de la «décision du Bélarus» qui s’est tenue à Minsk pour être les nouveaux porte-drapeaux de leur pays à l’Eurovision. Contrairement aux autres années, la sélection est le résultat d’une combinaison de la moitié des votes des téléspectateurs et de la moitié des opinions d’un jury d’experts. Grâce à ce nouveau système, Le groupe VAL est devenu le nouveau représentant de la Biélorussie avec le thème “Da vidna” pour le festival européen.

Lera Gribusova et Vlad Pashkevich, membres du groupe VAL

Le duo musical est composé par Lera Gribusova, ancienne participante de ‘La Voz Ukraine’ et lauréate du concours ‘Slavic Bazaar’ en 2015, et Vlad Pashkevich, compositeur et producteur de musique dont le studio, ToneTwins, a produit la chanson qui représentait le pays dans l’Eurovision 2017 , “Story Of My Life” joué par Naviband. VAL est un groupe qui aime expérimenter avec des genres comme la House, le R&B, la pop et le hip-hop, combiné avec style et mode.

