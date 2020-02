Valerie Bertinelli et Eddie Van Halen sont-ils toujours amis?

Si vous avez grandi dans les années 1980, vous vous souvenez peut-être des fiançailles («pas du tout, ces deux-là?»), Du mariage («ils ont l’air si heureux… et comme des frères et sœurs»), et enfin, le divorce («il est trop sauvage, ça ne pouvait pas durer ‘) de la star de la série télévisée Valerie Bertinelli et de la légende du rock Van Halen Eddie Van Halen.

Valerie Bertinelli et Eddie Van Halen | Collection Ron Galella / Ron Galella via .

Bien que les deux ne soient plus ensemble, nous nous sommes demandé s’ils étaient toujours au moins amis.

Voici ce que nous savons.

Comment Valerie Bertinelli et Eddie Van Halen se sont rencontrés

Comme le raconte Bertinelli, maintenant âgé de 59 ans, en 1980, ses frères voulaient aller voir le groupe de rock superstar Van Halen et lui ont demandé de venir les aider à monter dans les coulisses et à rencontrer le groupe.

«J’ai jeté un coup d’œil à la cassette 8 pistes qui se trouvait à l’arrière de ma Corvette», se souvient-elle à Oprah Winfrey en 2008, «et j’ai vu une photo d’Ed, et je me suis dit:« Oh, oui, je vais aller. C’est un mignon. “”

Une fois qu’ils ont rencontré le groupe et qu’elle a vu Edward Van Halen, elle a immédiatement été frappée. «Vous deviez me décoller du sol», a-t-elle déclaré. Quelques jours plus tard, Van Halen l’a appelée pour se réunir. “Alors je suis sorti et j’ai rendu visite, et nous ne nous sommes jamais séparés depuis.”

Peu de temps après, ils ont été fiancés et ont travaillé sur des questionnaires prénuptiaux pour le prêtre catholique auquel ils avaient demandé de les épouser. Contrairement à la plupart des autres couples, ils ont également consommé de la cocaïne en remplissant le formulaire.

“Le prêtre que nous avons contacté pour effectuer la cérémonie nous a donné des questionnaires afin qu’il puisse mieux nous connaître et proposer des mots plus personnels”, a-t-elle déclaré. «Alors que nous remplissions les formulaires à la maison, nous détenions chacun un petit flacon de cocaïne. Maintenant, si vous me demandez, ce ne sont pas deux personnes qui devraient prendre des décisions pour le reste de leur vie. »

Elle avait 21 ans quand ils se sont mariés en 1981.

Le couple a divorcé plus de deux décennies plus tard

Malheureusement, le bonheur conjugal n’a pas duré, et l’ancienne star de One Day At A Time dit qu’elle a trompé Van Halen au début du mariage.

«Oui, je l’ai fait, quatre ans après notre mariage, triche», a-t-elle dit à Meredith Vieira sur Today en 2008. «Et c’était une honte et c’était une culpabilité que j’ai portée avec moi pendant très longtemps. Et je n’aime pas ça, donc je voulais vraiment retirer ça de moi. “

Eddie Van Halen, Valerie Bertinelli et son fils Wolfgang | Collection Jim Smeal / Ron Galella via .

Le couple a accueilli un fils, Wolfgang, en 1991 et en 2001, ils se sont séparés. Leur divorce a été finalisé en 2007.

“Je me suis fatigué, encore une fois, de me cacher et de penser que ce n’est pas la vie que je veux pour moi, pour Wolfie en particulier, et je ne veux pas continuer à traiter Ed si mal.”

Cancer récent de Van Halen et réponse de Bertinelli

Le rockeur de 65 ans a développé un cancer de la langue en 2000 et a dû se faire retirer un tiers de sa langue à ce moment-là. Le cancer est réapparu récemment, maintenant dans sa gorge, et Van Halen a choisi de se faire soigner en Europe. Il a blâmé les médiators de guitare en cuivre qu’il tiendrait entre ses dents pour le cancer.

“J’ai utilisé des médiators en métal – ils sont en laiton et en cuivre – que je tenais toujours dans ma bouche, à l’endroit exact où j’ai eu le cancer de la langue”, a déclaré le guitariste né aux Pays-Bas à Billboard en 2015. “De plus, je vis essentiellement dans un studio d’enregistrement rempli d’énergie électromagnétique. C’est donc une théorie. “

Bertinelli a été voir son ancien mari pendant sa maladie. Ils sont toujours amis; en fait, ils ont chacun assisté aux mariages de l’autre. De son épouse actuelle, de l’ancienne cascadeuse Janie Liszewski et de la sienne au planificateur financier Tom Vitale.

Le cancer de Van Halen semble être sous contrôle. Sa femme a posté sur Twitter il y a quelques semaines une photo célébrant son anniversaire. “Quelqu’un fête son anniversaire aujourd’hui”, a déclaré son message.

