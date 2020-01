Valeur nette de Drew Carey et comment il gagne son argent

Il y a quelques décennies, personne ne pensait que le travail principal de Drew Carey allait remplacer Bob Barker sur The Price is Right de CBS. Maintenant, il semble s’intégrer parfaitement là-dedans comme s’il avait été dans la série depuis aussi longtemps que Barker. Cependant, n’oublions pas l’incroyable carrière qu’avait Carey avant de devenir animatrice de jeu télévisé.

Drew Carey aux studios SiriusXM | Slaven Vlasic / .

Quiconque est assez âgé pour se souvenir de ses premiers jours de comédie se souviendra à la fin des années 80 et au début des années 90 de ses débuts dans des émissions comme Star Search et The Tonight Show alors que Johnny Carson était toujours l’hôte.

Depuis ces jours, il a joué dans sa propre sitcom, animée Whose Line is it Anyway?, Plus des apparitions dans quelques films comiques – le tout menant à une menthe. Mais combien vaut-il maintenant?

La carrière de Drew Carey prend son envol avec sa propre sitcom

Drew Carey est finalement entré dans la stratosphère avec sa carrière en décrochant sa propre sitcom en 1995. Le Drew Carey Show sur ABC est tombé dans le club rare de courir neuf ans, malgré une évolution lente au fil des ans. Finalement, il est devenu un spectacle inventif avec des numéros musicaux et des épisodes «d’événement» récurrents avec des thèmes spécifiques de l’oddball.

Il est facile d’oublier à quel point il était créatif, prouvant ainsi sa valeur de longue date avec une star et une distribution attrayantes. Quiconque peut soutenir un spectacle pendant près d’une décennie va gagner des dizaines de millions de dollars.

Considérant que Carey était l’un des producteurs exécutifs, il aurait rapporté 750 000 $ par épisode, ce qui était un record à l’époque jusqu’à ce que le casting des Amis atteigne 1 million de dollars. Quelques années seulement après son émission, Carey valait déjà 45 millions de dollars, ce qui en faisait l’un des comédiens les mieux payés d’Amérique à l’époque.

Tout ce qu’il a fallu, c’est moins d’une décennie dans l’entreprise pour qu’il soit prêt pour la vie. Cependant, ce n’était que le début de sa trajectoire, même si la fortune venait surtout de la télévision que du cinéma.

Carey n’avait pas à s’inquiéter de se ramifier dans le film

Oui, Carey a essayé des efforts de comédie sur grand écran, mais rien n’est vraiment devenu mémorable. Dans la plupart des cas, il vient de faire des camées comme lui dans diverses comédies, comme Coneheads, The Big Tease et Jack and Jill. Aucun de ces films n’a conduit Carey à trouver un véhicule de comédie solo pour lui-même.

Il n’avait pas vraiment besoin de le faire sur grand écran, car il a joué à la télévision. Peu de comédiens peuvent dire qu’ils sont payés à la télévision comme ils le feraient pour une carrière cinématographique.

Carey a été fait pour la télévision de toute façon, notamment en étant l’un des hôtes les plus affables de l’histoire de la télévision. Quand il a commencé à héberger Whose Line, c’est de toute façon? en 1998, il travaillait pour le même réseau où se trouvait sa sitcom (ABC), tout en profitant d’un autre spectacle qui dura près d’une décennie.

Une fois dont la ligne est-elle de toute façon? terminé en 2007, il n’y avait même pas de pause pour Carey avant qu’il n’atterrisse son concert hébergeant The Price is Right. Ce travail s’est produit grâce à l’organisation d’un bref jeu télévisé intitulé The Power of 10.

Combien Carey a-t-il gagné en hébergeant The Price is Right?

Carey gagnerait de 9 à 12,5 millions de dollars par an en hébergeant The Price is Right, ce qui en fait l’un des hôtes de jeux télévisés les mieux payés au monde. Bob Barker gagnait environ 10 millions de dollars par an à son apogée, bien qu’il semble que Carey l’ait déjà dépassé – au moins récemment.

Que ces informations selon lesquelles il gagne 12,5 millions de dollars sont véridiques ou non, car Carey ne révèle généralement pas son salaire exact. Si cette estimation est vraie, il est dans le même domaine que Alex Trebek, Pat Sajak et Vanna White.

Maintenant après 13 ans dans sa course The Price is Right, Carey peut se démarquer en tant que véritable icône du showbiz, notamment en réussissant dans un domaine rare d’hébergement de jeux télévisés lors de son second souffle. Au total, tout cela représente une fortune de 165 millions de dollars, quelque chose que peu de bandes dessinées ont pu accumuler … en dehors de Jerry Seinfeld. Cependant, une fortune colossale n’a pas empêché Carey ou Seinfeld de poursuivre leur carrière en faisant rire les gens grâce à leur forte motivation créative.