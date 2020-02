‘Vamos Juan’ sera présenté le 29 mars sur TNT

La politique ne se repose pas. Après avoir touché le plus haut pouvoir démocratique, Juan Carrasco se réinventera dans la deuxième saison de “ Vota Juan ”, baptisée “ Vamos Juan ”, dans laquelle l’ancien ministre de l’Agriculture retournera dans la capitale pour relancer sa carrière. Sous ce nouveau titre, mais avec le même esprit, La fiction originale de TNT reviendra dans la chaîne de paiement le 29 mars.

Javier Cámara et Adam Jezierski dans ‘Vote Juan’

Ce jour-là débutera la diffusion de ce nouvel opus, fixé deux ans après les événements de son prédécesseur. Après être retourné à Logroño pour enseigner la biologie dans un institut, la flamme intérieure du personnage incarné par Javier Cámara revient en feu, alors se rassembler à nouveau dans son cabinet et préparer son retour à Madrid avec l’idée de fonder un nouveau parti.

À la tête du projet, produit par 100 Bullets et WarnerMedia, c’est encore une fois le showrunner Diego San José, scénariste de “Superlopez” et “Eight Basque patronymes”. Quant à l’équipe de direction, cette fois les tâches de réalisation incombent à Borja Cobeaga, Víctor García León et à la Chambre elle-même, qui fait ses débuts dans les coulisses de l’un des épisodes de cette suite.

Invités spéciaux

Comment pourrait-il en être autrement, lorsque la série reviendra fin février, María Pujalte, Adam Jezierski, Pedro Ángel Roca, Joaquín Climent, Yaël Belicha, Cristóbal Suárez et Esty Quesada se répéteront dans leurs rôles, tandis que José Manuel Cervino, Jesús Vidal, Alberto San Juan et Anna Castillo prêteront leur collaboration à une livraison chargée de talents une fois de plus.

.