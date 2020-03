‘Vamos Juan’ sera présenté sur TNT le 29 mars avec un marathon spécial de toute la série

Les fans de Juan Carrasco ont de la chance. Le politicien désastreux incarné par Javier Cámara revient à TNT dimanche 29 mars prochain avec la première de «Vamos Juan», une série TNT originale produite par 100 Balas (The Mediapro Studio) et WarnerMedia. Retourne d’une manière spéciale: avec un marathon qui débutera à 15 h 45 avec les sept nouveaux épisodes.

Javier Cámara revient en tant que politicien Juan Carrasco

À partir du lundi 30 mars ‘Vamos Juan ‘deviendra entièrement disponible dans les services de télévision à la demande des plates-formes de télévision payante qui offrent TNT. Dans la suite de «Vote Juan», Javier Cámara reprend le rôle de l’ancien ministre de l’Agriculture controversé et ancien maire de Logroño, qui essaie de compléter son handicap avec une bonne dose de picaresque et d’improvisation.

«Allons Juan» commence deux ans après la fin de «Vote Juan“. Aujourd’hui, Carrasco vit loin de toute activité politique et mène une vie simple en travaillant comme professeur de biologie dans un institut de Logroño. Cependant, ni son ambition politique ni sa vocation de service public ne sont éteintes. Conscient de combien il doit encore contribuer, décide de faire un pas en avant: rassembler son équipe de confiance, retourner à Madrid et fonder une nouvelle fête.

Créée par Diego San José, la série a reçu plusieurs reconnaissances pour son premier opus, comme le prix Feroz et le prix Union of Actors. Dans cette suite, Javier Cámara n’est pas seulement le protagoniste, mais dirige également l’un des épisodes, rejoignant l’équipe formée par Víctor García León et Borja Cobeaga. Daniel Castro et Pablo Remón apparaissent également en tant que scénaristes, en dehors de San José et García León susmentionnés.

Esty Quesada gagne en importance

Dans le casting María Pujalte répète Macarena, sa fidèle directrice de la communication alors qu’elle était ministre; Adam Jezierski, son ancien assistant; Pedro Ángel Roca, ancien conducteur; Joaquín Climent, dans la peau de l’impitoyable Vallejo; et Cristóbal Suárez, le Recalde charismatique.

Yaël Belicha comme son épouse et Esty Quesada (Soy Una Pringada) comme sa fille reviennent également. Convaincu de son potentiel professionnel, Juan Carrasco décide de confier à son premier-né un poste de responsabilité: community manager du nouveau parti. La série a également les collaborations de José Manuel Cervino, Alberto San Juan, Jesús Vidal et Anna Castillo.

.