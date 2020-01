‘Vampire: The Masquerade – Chapters’ reçoit une nouvelle bande-annonce et des détails sur Kickstarter

Avec le lancement de son kickstarter le mois prochain pour Vampire: The Masquerade – Chapters, Flyos Games a révélé plus sur leur collaboration avec les laboratoires HardSuit et Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2et une nouvelle bande-annonce pour le jeu de société lui-même.

Le personnage de M. Damp, que vous trouverez dans Bloodlines 2, sera inclus en miniature dans Chapters en exclusivité Kickstarter, et en tant que personnage jouable pour l’un des scénarios du jeu. Plus d’informations sur le jeu de société seront dévoilées dès le coup d’envoi du Kickstarter, le 4 février.

Entre-temps, Flyos Games a également fourni quelques clichés du jeu lui-même.

Bloodlines 2 devrait sortir plus tard cette année pour PC, PlayStation 4 et Xbox One.