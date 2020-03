‘Vampire: The Masquerade – Coteries of New York’ mord dans la PS4 le 25 mars

Il y a quelques semaines, il a été annoncé que Draw Distance apporterait Vampire: The Masquerade – Coteries of New York sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Cependant, seul le Switch avait une date de sortie (le 24 mars, pour être exact). Draw Distance a maintenant corrigé cela (en quelque sorte) avec l’annonce que le jeu se rendra sur le PlayStation Store le 25 mars.

Comme mentionné précédemment, les versions console du jeu contiendront des ressources graphiques supplémentaires, y compris de nouveaux portraits de personnages et arrière-plans d’emplacement, une conception audio améliorée et de nombreuses corrections. La version PC recevra les mises à niveau dans le cadre d’une mise à jour gratuite.

Situé dans le riche univers de Vampire: The Masquerade 5th Edition, Coteries of New York présente la lutte pour le pouvoir entre deux factions vampiriques de la Camarilla et des Anarchs. Les joueurs choisissent l’un des trois personnages prédéfinis, chacun avec sa propre sélection de pouvoirs (Disciplines), différentes approches éthiques de certains problèmes et des lignes de dialogue uniques.

