‘Vanderpump Rules’ Lala Kent devient émotionnelle après un mariage reporté

Même si elle a publié une déclaration sur le report de son mariage, Lala Kent de Vanderpump Rules a fondu en larmes lorsqu’elle en a discuté.

Kent et son fiancé Randall Emmett ont parlé du mariage de rêve qu’ils ont dû reporter en raison du coronavirus. Le couple a parlé du report sur leur podcast Give them Lala… Avec Randall, People raconte.

PARK CITY, UTAH – 24 JANVIER: Lala Kent et le producteur Randall Emmett assistent au Festival du film de Sundance 2020 – «Spree» Première au Marc Theatre le 24 janvier 2020 à Park City, Utah. (Photo de George Pimentel / .)

Le couple a déplacé leur mariage d’avril en juillet, mais au milieu de la pandémie de stress, Kent ne pouvait plus le supporter. “Je passe par mon agenda et j’ai mis mon jour de mariage le 18 avril dans la plume parce que je ne pensais pas que j’aurais besoin de l’effacer à tout moment”, a-t-elle déclaré en se mettant à pleurer.

Le couple comprend que ce n’est pas la fin du monde

Malgré ses larmes, Emmett et Kent ont reconnu qu’un mariage reporté n’était pas la pire chose qui se soit produite pendant une pandémie. Mais Emmett a ajouté: “Ça va bébé”, a-t-il dit à Kent. «C’est bien d’être triste. Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point il est dévastateur pour quelqu’un d’avoir un mariage [canceled]. “

“Je t’ai vu pleurer et tu m’as vu bouleversé”, lui a-t-il dit. «Nous avons eu un cryfest complet il y a une semaine lorsque nous avons pris les décisions [to postpone]. ” Ajoutant: “Je ne pense pas que quiconque soit préparé à cela.”

Malgré sa panne, Kent a déclaré que le jour où elle épouserait Emmett sera un jour spécial. “Quel que soit le jour que nous choisissons, ce sera toujours [special],” elle a dit. Emmett a ajouté: «Je t’aime et je sais que c’est triste. Nous nous aimons et nous sommes ici et nous sommes en sécurité. À la fin de la journée, beaucoup de gens choisiraient cet endroit. »

Kent rejoint d’autres Bravolebs qui déplacent leurs dates de mariage

Stassi Schroeder de Vanderpump Rules fait également face à l’incertitude en ce qui concerne ses noces. Elle a récemment tweeté: «Donc, planifier un mariage qui peut être inexistant est amusant. Def recommande. ” Elle a récemment déclaré qu’elle avait dit à TV Insider que le couple avait prévu d’aller de l’avant avec la planification, mais seulement provisoirement. «C’est le plan», a-t-elle expliqué. “Évidemment, avec le coronavirus et tout ce qui se passe, nous le prenons très au sérieux. Nous avons eu beaucoup de discussions avec [each other], avec nos planificateurs de mariage, en famille et entre amis. La seule chose que nous pouvons faire en ce moment est de le prendre au jour le jour et de voir comment les choses évoluent. »

Schroeder a ajouté: «La vie arrive, nous nous sommes donc préparés mentalement et émotionnellement à annuler le mariage si cela devait se produire, et nous nous marions, je ne sais pas, dans un palais de justice à LA, alors c’est ce qu’il est. Pour le moment, tout ce que nous pouvons faire est de continuer à planifier le mariage que nous espérons avoir. “

Tinsley Mortimer des Real Housewives de New York est une autre future mariée qui doit suspendre son mariage. «Nous avons commencé à parler de certains plans», a-t-elle déclaré à propos du fiancé Scott Kluth. “Et nous savons que nous voulons le faire petit, mais même en janvier, tout ça, c’est quand il [was] commence à se produire en Chine avec Wuhan et tout ça. Et nous avions envisagé de faire quelque chose en fait au Japon. [That] était en quelque sorte l’un de nos premiers plans. “

«Nous avons donc commencé à abandonner ce plan, puis nous avons parlé d’autres choses», a-t-elle déclaré. «Et maintenant, c’est juste difficile. Il est vraiment difficile d’essayer de planifier quoi que ce soit, même dans quelques semaines », a-t-elle déclaré. “Tu sais ce que je veux dire?”