Vanessa Bryant et ses filles célèbrent la première Pâques sans Kobe et Gigi

Vanessa Bryant et ses filles, Natalia, Bianka et Capri, ont célébré leur première Pâques sans Kobe et Gigi depuis leur mort tragique au début de l’année.



Vanessa Bryant a partagé quelques images réconfortantes de ses filles Bianka et Capri prenant une longueur d’avance sur les festivités de Pâques cette année, leur première sans mari ni père, Kobe Bryant, et sa fille et sœur, Gianna “Gigi” Bryant, depuis leur mort tragique en janvier. . Vanessa et ses trois filles ont été un pilier depuis la perte de Kobe et Gigi dans un horrible accident d’hélicoptère au début de cette année. Il n’est jamais facile de passer des vacances sans vos proches décédés, mais il semble que les dames Bryant profitent au maximum du sombre week-end.

Samedi, Vanessa a publié une vidéo sur Instagram de Bianka, 3 ans, essayant de casser un gros œuf de Pâques bleu avec bébé Capri en train de regarder de près. Malgré tous les efforts de Bianka, Vanessa décide de prendre les choses en main (littéralement) en utilisant le marteau pour aider Bianka à ouvrir l’oeuf, qui leur a été envoyé par le célèbre fleuriste Jeff Leatham. Après avoir sorti un tas de confettis, des tonnes de friandises de Pâques se révèlent être à l’intérieur du cadeau.

Maxx Wolfson / .

Bien que la fille aînée de Bryant, Natalia, 17 ans, n’apparaisse pas dans le court clip, il ne fait aucun doute qu’elle passera Pâques avec eux. Joyeuses Pâques à cette belle famille! Nos pensées les accompagnent.

