Vanessa Bryant partage un message d’hommage déchirant à Kobe et Gianna

Vanessa Bryant s’exprime pour la première fois depuis l’accident mortel d’hélicoptère qui a tué Kobe Bryant et Gianna.



Vanessa Bryant s’est rendue au Gram pour honorer Kobe Bryant et leur fille de 13 ans, Gianna, suite au crash mortel d’hélicoptère de dimanche qui a coûté la vie à sept autres personnes. Elle a partagé une photo de famille d’elle-même et de Kobe avec leurs quatre enfants, remerciant tous ceux qui leur ont montré leur soutien pendant cette période difficile.

Kevork Djansezian / .

“Nous sommes complètement dévastés par la perte soudaine de mon mari adorateur, Kobe – le père étonnant de nos enfants; et ma belle et douce Gianna – une fille aimante, réfléchie et merveilleuse, et une sœur incroyable de Natalia, Bianka et Capri. Nous sommes également dévastés pour les familles qui ont perdu leurs proches dimanche, et nous partageons intimement leur chagrin “, a-t-elle écrit. “Nous avons été incroyablement bénis de les avoir dans nos vies. Je souhaite qu’ils soient ici avec nous pour toujours. Ce sont nos belles bénédictions qui nous ont été enlevées trop tôt.”

Tout en remerciant les fans pour leur soutien sans faille, elle a également demandé à ce qu’elle et ses familles bénéficient du respect et de l’intimité pendant cette période incroyablement difficile.

“Pour honorer notre famille Team Mamba, la Fondation Mamba Sports a mis en place le Fonds MambaOnThree pour aider à soutenir les autres familles touchées par cette tragédie. Pour faire un don, rendez-vous sur MambaOnThree.org”, a-t-elle ajouté. “Merci beaucoup de nous avoir élevés dans vos prières et d’aimer Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri et moi”, a-t-elle conclu avec les hashtags #GirlsDad et #DaddysGirl.

Nos pensées et nos prières accompagnent la famille Bryant et les familles des victimes pendant cette période.

