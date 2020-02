Vanessa Bryant publie un hommage émotionnel à Kobe Bryant lors de ses vacances préférées

Suite à l’annonce de la mort de la légende des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant et de sa fille de 13 ans, Gianna, ainsi que de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère, Vanessa Bryant a rendu public son compte Instagram.

La veuve de Kobe avait autrefois un compte privé, mais après la perte tragique de son mari et de son enfant le 26 janvier, elle a laissé le monde entrer dans sa vie et a exprimé la douleur qu’elle traverse.

Quand Vanessa a rompu son silence pour la première fois après leur mort

Vanessa ne devait rien à personne et n’a certainement pas eu à rendre son compte public, mais les fans de Kobe apprécient qu’elle l’ait fait et qu’elle a parlé de son mari et de sa fille.

Elle a posté pour la première fois après leur mort trois jours après l’accident. Elle a partagé une photo de sa famille et a remercié les millions de personnes pour leur amour, leur soutien et leurs prières. Dans ce même message, Vanessa a appelé Kobe «un mari adorateur» et «un père incroyable». Elle a ensuite décrit Gianna comme «une fille belle, douce, aimante, réfléchie, merveilleuse et une sœur incroyable.»

Tout le monde qui a vu son Instagram pour la première fois ce jour-là s’est vite rendu compte qu’elle était une épouse et une mère dévouée, qui aimait partager des photos de ses enfants.

Mes filles et moi tenons à remercier les millions de personnes qui ont manifesté leur soutien et leur amour pendant cette période horrible. Merci pour toutes les prières. Nous en avons vraiment besoin. Nous sommes complètement dévastés par la perte soudaine de mon mari adorateur, Kobe – l’incroyable père de nos enfants; et ma belle et douce Gianna – une fille aimante, réfléchie et merveilleuse, et une sœur incroyable de Natalia, Bianka et Capri. Nous sommes également dévastés pour les familles qui ont perdu leurs proches dimanche, et nous partageons intimement leur chagrin. Il n’y a pas assez de mots pour décrire notre douleur en ce moment. Je suis rassuré de savoir que Kobe et Gigi savaient tous les deux qu’ils étaient si profondément aimés. Nous avons été incroyablement bénis de les avoir dans nos vies. Je souhaite qu’ils soient ici avec nous pour toujours. C’étaient nos belles bénédictions prises trop tôt. Je ne sais pas ce que nos vies nous réservent aujourd’hui, et il est impossible d’imaginer la vie sans elles. Mais nous nous réveillons chaque jour, essayant de continuer à pousser parce que Kobe et notre petite fille, Gigi, nous éclairent pour éclairer le chemin. Notre amour pour eux est sans fin – et c’est-à-dire incommensurable. Je souhaite juste pouvoir les étreindre, les embrasser et les bénir. Ayez-les ici avec nous, pour toujours. Merci de partager votre joie, votre chagrin et votre soutien avec nous. Nous vous demandons de nous accorder le respect et la confidentialité dont nous aurons besoin pour naviguer dans cette nouvelle réalité. Pour honorer notre famille Team Mamba, la Fondation Mamba Sports a mis en place le Fonds MambaOnThree pour aider à soutenir les autres familles touchées par cette tragédie. Pour faire un don, veuillez vous rendre sur MambaOnThree.org. Pour approfondir l’héritage de Kobe et Gianna dans les sports pour les jeunes, veuillez visiter MambaSportsFoundation.org. Merci beaucoup de nous avoir élevés dans vos prières et d’aimer Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri et moi. #Mamba #Mambacita #GirlsDad #DaddysGirls #Family ❤️

L’hommage sincère que Vanessa a publié sur les vacances préférées de Kobe

Vanessa a posté plusieurs fois depuis Kobe et Gianna. Un article qui ressort vraiment à ses abonnés est un article du 10 février dans lequel elle a admis qu’elle avait du mal à essayer de se réconcilier avec ce qui s’était passé.

“Mon cerveau refuse d’accepter que Kobe et Gigi soient partis”, a écrit Vanessa. “Je ne peux pas traiter les deux en même temps. C’est comme si j’essayais de traiter le départ de Kobe, mais mon corps refuse d’accepter que mon Gigi ne me revienne jamais. C’est mal. “

Elle a poursuivi: «Pourquoi devrais-je pouvoir me réveiller un autre jour alors que ma petite fille ne peut pas avoir cette opportunité?! Je suis tellement en colère. Elle avait tellement de vie à vivre. Ensuite, je me rends compte que je dois être forte et être là pour mes 3 filles. Fou, je ne suis pas avec Kobe et Gigi, mais je suis reconnaissant avec Natalia, Bianka et Capri. ”

Le 14 février, elle est allée sur Instagram et a révélé que la Saint-Valentin était la fête préférée de Kobe. Avec ce post, elle a inclus la chanson “Tell Him” ​​de Lauryn Hill.

Célébration de la vie pour Kobe et Gianna

Kobe et Gianna seront honorés lors d’une célébration de la vie au Staples Center le 24 février.

La date et le lieu sont importants, comme l’a dit une source à ET: [were] des conversations sur la possibilité d’avoir la cérémonie au L.A. Coliseum pour accueillir plus de gens, mais finalement le Staples Center avait le plus de sens car c’était une si grande partie de la vie de Kobe. La date du 24 était une décision qui coïncidait également avec son numéro de maillot. La journée sera un moyen pour L.A. de célébrer un homme qui comptait tant pour la ville. »

La date du 2/24 honorera non seulement le n ° 24 que Kobe portait pour la dernière partie de sa carrière, mais aussi le maillot n ° 2 que Gianna portait pour ses équipes de basket-ball junior.

