Vanessa Bryant recevra des articles d’hommage laissés à l’extérieur du Staples Center

Vanessa Bryant propose une solution pour les souvenirs des fans.



Depuis la mort de Kobe Bryant et de sa fille, Gianna, des milliers de fans se sont rendus au Staples Center de Los Angeles pour rendre hommage à la légende tardive en contribuant à d’innombrables articles pour honorer leurs souvenirs avec les sept autres victimes de l’hélicoptère. crash qui leur a coûté la vie le 26 janvier.

Maintenant que le Staples Center cherche un moyen durable de gérer les articles, selon Lee Zeidman, Vanessa Bryant a demandé que tous les articles que les fans ont laissés à l’extérieur du Staples Center soient donnés à elle et à sa famille.

«Ça aura été une semaine. Nous avons des événements contractuellement obligatoires qui se déplacent », a déclaré Zeidman au L.A. Times. “Vanessa nous avait contacté et nous avait dit:” Notre famille aimerait les articles. “Nous allons donc cataloguer chacun d’eux. J’entends par là, T-shirts, lettres, ballons de basket, peluches, jouets. Nous allons les mettre dans des conteneurs spécialement conçus et nous allons les expédier à la famille. “

Quant aux denrées périssables, Zeidman prévoit de suivre l’exemple des officiels de la Manchester Arena. Après l’attaque terroriste de 2017 lors d’un concert d’Ariana Grande, l’organisation a pris toutes les fleurs et objets similaires, les a compostées et les a dispersées dans la ville.

“Nous allons donc composter toutes ces fleurs et les répandre autour des plantes dans et autour de L.A. Live et dans et autour du Staples Center”, a ajouté Zeidman. «Cela signifie donc que tous ces fans qui ont pris le temps d’acheter les fleurs et les plantes et les ont amenés là-bas, une partie de cela sera toujours autour du site.

