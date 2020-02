Vanessa Bryant se souvient de “Best Friend” Kobe avec un clip d’entrevue enjoué

L’épouse de Kobe Bryant, Vanessa, a partagé deux publications Instagram en hommage à la légende du basket-ball.



Alors que le monde pleure la perte de Kobe Bryant, sa veuve, Vanessa, est restée au centre des pensées et des prières de chacun. Depuis la tragédie insondable qui a emporté son mari et sa fille de 13 ans, Gianna, Vanessa a régulièrement posté sur Instagram pour exprimer son profond amour pour eux. Les messages ont été déchirants, mais Vanessa nous a tous étonnés avec son dévouement résilient à rester de bonne humeur.

Mercredi (5 février), elle a partagé deux hommages à Kobe. Le premier était un portrait souriant de lui, que Vanessa a sous-titré avec des termes affectueux: “#mybestfriend #theBestdaddy Miss you much. #Handsome #sweet #funny #silly #lovinghusband ❤️Miss you disant,” Bonjourno principessa / reina “.

Elle s’est ensuite souvenue de lui en publiant un extrait d’une interview enjouée que Kobe avait faite avec ExtraTV. Il répond à des questions triviales sur ses bêtes noires, ses peurs d’enfance et sa malbouffe préférée. Il parle brièvement de ses enfants, qui, selon lui, l’appellent simplement «papa» plutôt que tout autre surnom. La vidéo se termine en lui demandant de nommer son meilleur ami, qu’il considère comme sa femme sans hésitation. Vanessa a simplement sous-titré ce clip avec un emoji en forme de cœur.

Avant ces messages, le précédent que Vanessa a partagé était une photo de Gianna dessinée par des fans, qu’elle a dit “réchauffée [her] cœur.”

