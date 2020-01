Vanessa Bryant vient de partager une photo déchirante de Kobe et Gianna Bryant

Dimanche 26 janvier, Vanessa Bryant a perdu son mari et sa fille, Kobe et Gianna Bryant. Les deux volaient en hélicoptère avec sept autres personnes lorsque l’hélicoptère s’est écrasé et a pris feu sur une colline, tuant tout le monde à bord.

La nouvelle de leur mort a provoqué un chagrin effréné sur les réseaux sociaux, de nombreux fans et célébrités partageant des paroles chaleureuses et des hommages. Bryant vient de partager un message elle-même – et c’est absolument déchirant.

Vanessa Bryant, Kobe Bryant, Gianna Bryant et Natalia Bryant lors d’un événement en 2017 | Noam Galai / WireImage

Un résumé de l’accident qui a tué Kobe et Gianna Bryant

Peu après 9 h, heure du Pacifique, le 26 janvier, Kobe et Gianna ont quitté leur domicile dans le comté d’Orange et se sont rendus à Thousand Oaks, en Californie, pour un tournoi de basket-ball. Les rapports indiquent que Gianna, 13 ans, devait jouer dans le match et Kobe, 41 ans, était censé l’entraîner.

Les deux étaient rejoints par sept autres: la mère et la fille de Sarah et Payton Chester, l’entraîneur de basket-ball Christina Mauser, le pilote Ara Zobayan, l’entraîneur de baseball John Altobelli, sa fille Alyssa Altobelli et son épouse Keri Altobelli.

Après le départ de l’hélicoptère, il aurait rencontré un épais brouillard. Le pilote aurait tenté de nettoyer une couche de nuages ​​lorsque l’hélicoptère s’est écrasé sur une colline et a pris feu. L’heure exacte de l’accident n’est pas claire, mais le premier appel au 911 à ce sujet est arrivé à 9 h 47, heure du Pacifique. Au moment de l’écriture, l’accident est toujours sous enquête.

Article de Vanessa Bryant sur Kobe et Gianna

Au moment d’écrire ces lignes, Bryant n’a pas commenté publiquement les décès de Kobe et Gianna. Mais le 29 janvier, elle a discrètement changé sa photo d’en-tête sur Instagram en une photo de son mari et de leur fille. L’image montre Gianna rayonnant et donnant à son père un câlin d’ours alors qu’il sourit et regarde avec amour dans ses yeux.

Cliquez ici pour voir de plus près la photo.

Des sources disent que Vanessa Bryant prend les décès très durs

Un initié a déclaré à People le 28 janvier que Bryant était «dévasté».

“C’est une période extrêmement difficile et dévastatrice pour Vanessa et toute la famille”, a déclaré un ami des Bryants au magasin, faisant référence à Bryant et aux autres filles de Kobe – Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans et Capri, 7 mois.

“Elle peut difficilement rester ensemble”, a déclaré un autre initié à propos de Bryant. “Elle ne peut pas finir une phrase sans pleurer. Mais elle travaille très dur pour le rassembler pour les autres filles. Elle doit maintenant être la plus forte. »

La source a poursuivi: «Bien sûr, vous ne pouvez jamais vous y préparer. Malgré leurs hauts et leurs bas, [Vanessa and Kobe] On est des ames soeurs. Elle le considérait comme son partenaire pour la vie. »

Les deux se sont rencontrés en 1999 alors que Bryant n’avait que 18 ans. Kobe a proposé six mois plus tard et ils se sont mariés en 2001. En 2011, Bryant a demandé le divorce, mais elle et Kobe se sont réconciliés et ont annulé la procédure en 2013. Dans un récent post sur Instagram, Kobe a professé son amour pour Bryant et l’a appelée son «meilleur ami. “

Alors qu’elle déplore la perte de son mari et de sa fille, Bryant «est entourée de gens qui l’aiment et aiment Kobe. Elle a un bon système de soutien. Elle compte sur sa foi. Elle n’est pas seule. Mais elle sera en deuil pendant très longtemps », a déclaré le deuxième initié.