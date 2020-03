Vanessa Hudgens se déshabille pour montrer son nouveau tatouage dans un endroit caché | INSTAGRAM

La célèbre Vanessa Hudgens, ancienne star de Disney, est l’une des jeunes femmes qui a très bien réussi après s’être lancée dans la gloire grâce à la chaîne Mickey Mouse, après ses rôles super importants dans l’industrie cinématographique, maintenant elle est la centre d’attention grâce au fait qu’il s’est déshabillé pour montrer son nouveau tatouage caché.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

L’actrice était super excitée, est même apparue en train de sauter dans la vidéo où elle suppose sa nouvelle acquisition.

Comme d’habitude, le jeudi assoiffé de Vanessa Hudgens est arrivé, elle était donc très audacieuse,

Vous pouvez également être intéressé: Celia Lora en tenue de caoutchouc audacieuse possède ses charmes pour Twitter

Vanessa a fait fureur avec une série de photographies et de vidéos qui ont accumulé des millions de likes et de commentaires sur son compte Instagram officiel, où il a montré son nouveau tatouage qui est sur l’une de ses côtes.

Le tatujae est une ange féminine qui apparaît sans vêtements, “Ange féminine divine, ce n’est pas moi mais vous pouvez m’appeler comme si vous voulez”, a écrit la célèbre femme, tout en montrant le travail réalisé par les artistes du studio de tatouage “Drag Ink”.

Lire aussi: Belinda pleine de tatouages ​​a l’air spectaculaire avec Danna Paola aux Spotify Awards

Le jeudi des photos audacieuses est déjà une tradition, donc sa popularité est revenue, comptant maintenant plus de 38 millions de followers, qui sont venus donner leurs goûts et commentaires, atteignant 1 million de likes sur les photos et dans le vidéo 2 millions de likes.

La jeune actrice est déjà plus soulagée, il faut rappeler que dans le passé elle a assuré que la publication de quelques images dans lesquelles elle apparaissait sans vêtements la traumatisait. En 2007, alors qu’il avait 18 ans et qu’il était au centre de l’attention médiatique pour sa participation aux cassettes musicales du lycée de Disney.

L’actrice serait de nouveau la cible d’un hack des années plus tard, lorsque des photographies intimes de diverses célébrités ont été divulguées en ligne. Dans l’interview, Hudgens a regretté qu’en tant que personnage public, le contrôle de la vie privée soit perdu et qu’il y ait des gens qui profitent de l’intimité de l’autre.

.