– Vanessa Hudgens s’excuse après avoir été critiquée pour ses commentaires insensés

Vanessa Hudgens

L’actrice avait été honnête lorsqu’elle parlait du coronavirus, mais les critiques l’ont plu pour l’avoir considérée comme insensible.

Vanessa Hudgens s’est excusée pour une publication qu’elle a faite sur Instagram, que beaucoup semblaient au moins «insensible» à la situation sanitaire vécue par la pandémie de coronavirus.

La star de «High School Musical» a été largement critiquée par un Instagram Live dans lequel il a déclaré: «Désolé, mais c’est un virus et vous devez le respecter. En même temps, si personne ne le comprend, des gens vont mourir, ce qui est terrible mais inévitable. Peut-être que toutes ces choses ne devraient pas être faites maintenant. »

Après la pluie de commentaires dans lesquels elle a été agressée pour avoir dit ces choses, l’actrice a de nouveau fait une publication dans laquelle elle s’est excusée pour la façon dont elle s’est exprimée: «Je m’excuse auprès de tous ceux qui ont vu Instagram Live hier et ils ont été offensés par ce que j’ai dit. J’ai réalisé que mes paroles étaient insensibles et inappropriées en raison de la situation qui se passe dans le pays et dans le monde. »

Vanessa a ajouté: «Cela a été un grand réveil pour comprendre ce que mes mots peuvent signifier. Je veux que tout le monde soit en sécurité à la maison et reste en bonne santé en ces temps fous. »