Vanessa Hudgens s’excuse pour la vidéo insensible au coronavirus

Alors que de nombreuses célébrités font de leur mieux pour aider avec la pandémie de coronavirus en cours, en donnant de l’argent à des œuvres de bienfaisance, en partageant des messages inspirants sur les réseaux sociaux et en essayant de rester positif au milieu de tout le chaos, actrice / chanteuse Vanessa Hudgens adopte une approche un peu différente.

Plus tôt cette semaine, l’ancienne star de High School Musical a partagé une vidéo Instagram Live où elle a fait des remarques terriblement insensibles sur ce qui se passe en ce moment dans le monde. Au cas où vous l’auriez manqué, voici ce qu’elle avait à dire:

“Ouais,” jusqu’en juillet sonne comme un tas de conneries “, a déclaré Hudgens. “Je suis désolé. C’est un virus, je comprends. Je le respecte. Mais en même temps, même si tout le monde comprend… Oui, les gens vont mourir, ce qui est terrible, mais inévitable. Je ne sais pas, peut-être que je ne devrais pas faire ça maintenant. “

De toute évidence, il n’a pas fallu longtemps à Internet pour commencer à la rôtir et à réaliser qu’elle n’aurait peut-être pas dû dire tout cela, Hudgens a présenté des excuses. Et bien que nous apprécions qu’elle essaie de nettoyer son gâchis et de régler les choses, il ne semble pas que trop de gens en ligne l’achètent.

En tout cas, voici ce qu’elle a partagé en réponse au contrecoup:

“Hé les gars, alors hier j’ai fait un live sur Instagram et j’ai réalisé aujourd’hui que certains de mes commentaires sont sortis de leur contexte”, a déclaré Hudgens. “Hum, c’est un moment fou. C’est un moment fou et fou, et je suis à la maison et en lock-out et c’est ce que j’espère que vous faites aussi, en pleine quarantaine, et en restant sain et sauf. Ouais, je ne prends pas cette situation à la légère par tous les moyens. Je suis à la maison. Alors restez à l’intérieur. “

Encore une fois, l’effort est apprécié mais franchement, il semble que les dégâts soient déjà faits et Hudgens aura du mal à retrouver son chemin dans les bonnes grâces des fans après ses commentaires insensibles et carrément étranges sur le Coronavirus. Je veux dire, jetez un coup d’œil sur Twitter et vous verrez à quel point les gens sont en colère contre tout cela.

Mais n’oublions pas que nous avons des questions plus importantes sur lesquelles nous concentrer en ce moment. Vanessa Hudgens«Les remarques sont une chose, et elles valent certainement la peine d’être bouleversées, mais le virus lui-même en est une autre et il est toujours là et se propage rapidement. Assurez-vous donc de faire tout ce que vous pouvez pour prendre les précautions appropriées et assurer votre sécurité et celle de vos proches.