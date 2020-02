Vanessa Kirby de retour pour Mission: Impossible sequels

Dans une récente interview avec Glamour Magazine UK, la candidate aux Emmy Awards Vanessa Kirby (La Couronne, Hobbs & Shaw) a officiellement confirmé qu’elle allait reprendre son rôle de Alanna Mitsopolis / White Widow dans les prochaines suites d’action de Paramount Pictures Mission: Impossible 7 et Mission: Impossible 8 qui devraient sortir en première en 2021 et 2022, respectivement. Le personnage de l’actrice britannique White Widow est apparu pour la première fois en 2018. Mission: Impossible-Fallout.

Kirby a également révélé qu’elle suivra bientôt une formation pour le Mission impossible séquelles après avoir récemment terminé le tournage de son prochain film dramatique Morceaux de femme avec Shia LaBeouf. «Je viens de terminer le tournage d’un film (Pieces of a Woman) sur un couple qui perd un bébé avec Shia LaBeouf qui est maintenant l’une de mes meilleures amies – je l’aime tellement. C’était extrêmement intense et très sombre, donc entrer dans la formation pour Mission Impossible va légèrement tout libérer. »

Rejoindre Tom Cruise et Hayley Atwell sont de retour Mission impossible aluns Rebecca Ferguson (Docteur sommeil), Simon Pegg (Ready Player One), Ving Rhames (Pulp Fiction) et Henry Czerny (Prêt pas prêt) ainsi que les nouveaux arrivants Shea Whigham (Joker), Pom Klementieff (Gardiens de la Galaxie 2, Avengers: Infinity War).

Après le grand succès critique et commercial des deux derniers versements, le scénariste / réalisateur Christopher McQuarrie a signé un nouvel accord avec Paramount pour retourner pour écrire et diriger les deux prochains versements, refusant d’autres offres de studio pour poursuivre son partenariat de longue date avec la star de la franchise Tom Cruise. Skydance Media, qui a rejoint la franchise avec le quatrième versement, Protocole fantôme, reviendra pour produire les deux prochaines entrées.

le Mission impossible franchise s’étend sur près de 25 ans et six films, en commençant par un succès critique et majeur au box-office dans les deux premiers films avant de lancer son protagoniste principal dans des histoires plus saccadées et plus explosives, chaque film obtenant progressivement de meilleures critiques que son prédécesseur, avec le plus récent Versement, Tomber, obtenant les critiques les plus élevées à la fois pour la franchise et le genre d’action, conservant actuellement une note d’approbation de 97% des critiques sur Rotten Tomatoes tout en obtenant également le box-office le plus élevé de la franchise avec plus de 790 millions de dollars dans le monde.