Vanessa Lengies rejoint Disney + “Turner & Hooch”

La prochaine série Disney + «Turner and Hooch» a ajouté Vanessa Lengies au casting. La nouvelle série est un redémarrage du film classique de 1989 et mettra en vedette Josh Peck en tant que maréchal américain Scott Turner.

Selon Deadline, Vanessa Lengies jouera Erica, qui est l’entraîneur en chef de l’US Marshal K-9. Quand elle est avec un chien, sa maladresse mignonne disparaît et elle est un leader naturel. Erica est moins à l’aise avec les gens, en particulier avec des mecs mignons comme Scott Turner (Peck), qui ignore l’intérêt d’Erica pour lui. Erica est à bord pour entraîner son chien baveux de 90 livres, Hooch, en tant que nouveau K-9 pour le Marshall américain, et il est clair qu’elle a hâte de travailler avec Hooch… et Scott.

Elle a déjà joué dans d’autres séries dont “Glee”, “Hawthorne”, “American Dreams” et bien d’autres films.

La nouvelle série comprendra 12 épisodes et est créée par Matt Nix, qui a déjà travaillé sur “The Gifted”.

Avez-vous hâte de voir «Turner & Hooch»?

