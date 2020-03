Vanessa Morrison nommée présidente de Streaming aux studios Walt Disney

Disney a nommé Vanessa Morrison en tant que présidente de la diffusion en continu de Walt Disney Studios Motion Picture Production, et elle supervisera le développement et la production de contenu de film Disney + des Walt Disney Studios pour Disney Live Action et les studios du 20e siècle.

Elle a une expérience de travail avec des films adaptés aux familles, car elle a récemment été présidente de Fox Family et également présidente de Fox Animation, où elle a supervisé le développement et la production de nombreux films du 20e siècle, dont Ferdinand, The Peanuts Movie, The Book of Life, Epic, The Fantastic Mr. Fox, Garfield et Cheaper par la douzaine de films.

Elle supervise actuellement plusieurs films pour Disney +, y compris les nouvelles versions de Cheaper by the Dozen, Night at the Museum et Diary of a Wimpy Kid.

Le co-président et directeur de la création de Walt Disney Studios, Alan Horn, et le co-président, Alan Bergman, ont déclaré dans le courriel:

Vanessa Morrison a été nommée présidente, Streaming, Walt Disney Studios Motion Picture Production. Elle supervisera le développement et la production de nos projets de films pour Disney +, avec la capacité de tirer parti de superbes histoires et personnages de la riche histoire de Disney et du 20e siècle, ainsi que de nouveaux contenus. Vanessa rendra compte au président de la production cinématographique de Walt Disney Studios, Sean Bailey.

Il a également été annoncé que Steve Asbell a été nommé président, Production, 20th Century Studios. Avec Phil Steuer nommé président, Production, Walt Disney Studios Motion Picture Production, et Randi Hiller a été nommé EVP, Casting.

