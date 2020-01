Vanessa pourrait ne pas revenir pour Deadpool 3, ou tout simplement avoir un camée

Vanessa Carlysle était largement absente de Deadpool 2. Après avoir été tuée dans les premières minutes, Wade Wilson passe une grande partie du film à essayer de se réconcilier avec sa mort. En fait, toute l’intrigue était un tournant sombre et inattendu pour une franchise qui est surtout connue pour sa comédie.

À la toute fin du film, cependant, le super-héros titulaire utilise le dispositif de voyage dans le temps de Cable pour revenir en arrière et empêcher la mort de Vanessa dans une scène pivot à mi-parcours. À moins qu’il ne s’agisse d’un type de séquence de rêve, cela signifie évidemment que la petite amie de Deadpool est bel et bien en vie. En outre, cela implique qu’elle pourrait apparaître dans les prochains versements. C’est du moins ce que nous pensions.

Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que le trois-quarts était en développement actif il y a des mois avant que Ryan Reynolds ne le confirme – Vanessa pourrait ne pas revenir Deadpool 3. De plus, on nous dit que même si elle apparaît à un moment donné, ce ne sera probablement que pour une petite camée.

Tout cela est dû au désir de Marvel de faire de DP3 un nouveau départ pour le Merc. Et bien que les plans puissent toujours changer, ces informations nous viennent des mêmes sources qui nous ont également dit que Tom Holland était en pourparlers pour un caméo Venom 2, ce qui a été récemment confirmé, nous n’avons donc aucune raison d’en douter.

Bien que cette nouvelle soit un peu décevante pour ceux qui voulaient voir le retour de la petite amie de Wade, elle est également logique compte tenu des autres rapports que nous avons récemment reçus. Après tout, le prochain épisode de la série devrait approfondir la pansexualité de l’anti-héros. On ne sait pas comment Marvel prévoit de faire exactement cela, mais il est possible qu’ils pensent que garder Wade dans une relation sérieuse pourrait limiter ce qu’ils peuvent explorer à cet égard.

Vanessa n’est pas le seul personnage des films précédents qui ne reviendra pas non plus. Les deux T.J. L’itération de Miller de Weasel et Negasonic Teenage Warhead devrait également être suspendue. Heureusement, cependant, Cable et Domino seraient à bord pour le prochain blockbuster, car Marvel a encore des plans pour eux au-delà de cette triple séquence.

Dites-nous, cependant, êtes-vous triste d’apprendre que Vanessa Carlysle n’aura pas un grand rôle dans Deadpool 3ou cette décision ne vous dérange pas? Donnez votre avis dans la section des commentaires et dites-nous ce que vous en pensez!