Vanessa Ray n’avait jamais tiré avec une arme à feu avant de se préparer pour «Blue Bloods»

Jouer un flic à la télévision n’est pas toujours une tâche facile, en particulier parce que les acteurs doivent s’entraîner comme un vrai flic pour que cela semble réaliste. Blue Bloods est un bon exemple montrant souvent les dures réalités de travailler pour le NYPD.

Vanessa Ray (qui joue Eddie Janko) a dû suivre des formations inhabituelles pour se préparer au rôle. La raison en était qu’elle était une novice complète des armes à feu.

Même si la vraie vie est très différente d’un plateau de tournage de Blue Bloods, chaque acteur a dû suivre une formation suffisante pour que cela ressemble à la réalité.

Quelle formation Vanessa Ray a-t-elle dû subir?

Il y avait beaucoup plus à faire pour se préparer à jouer à Eddie Janko que de simplement s’entraîner à tirer avec une arme à feu. Quiconque a tiré une arme à feu pour la première fois après n’avoir jamais touché à une arme sait qu’il n’est pas toujours facile de s’y habituer dès le premier tir.

Le producteur de Blue Bloods, James Nuciforo, a emmené Ray et ses co-stars dans un champ de tir. Ray a déclaré dans une interview à Long Island Weekly: “C’était la première fois que je tirais avec une arme à feu depuis que je n’ai pas vraiment grandi avec des armes à feu.”

Les co-stars Marisa Ramirez et Will Estes ont rejoint Ray lors du voyage au stand de tir. L’entraînement de Ray ne s’est pas terminé avec le simple fait de tirer avec un pistolet sur une cible.

La formation a dû se déplacer vers un terrain plus élevé, qui comprenait une formation de type SWAT, en plus d’apprendre à nettoyer une pièce. Les dernières compétences ont beaucoup de choses qui peuvent mal tourner si vous n’utilisez pas les bonnes tactiques.

Peu d’acteurs suivent une formation de type SWAT

Mais la formation à ce niveau n’est pas pour les timides. Cela a été intense pour Ray, y compris en lui donnant plus de respect pour l’application des lois dans ce qu’ils doivent traverser pour être le meilleur possible. De plus, elle note que devoir se déplacer rapidement lors du transport d’équipement encombrant n’est pas exactement facile non plus. Si quelqu’un a remarqué les compétences de Ray pour nettoyer une pièce de la série, c’est carrément parce qu’elle a également assumé la tâche complexe de s’entraîner pour cela.

Vanessa Ray a appris l’un des processus d’application de la loi les plus difficiles de tous

Quiconque connaît la version policière du nettoyage d’une pièce saura à quel point il est risqué de devoir travailler avec des collègues. Pour bien faire les choses, la stratégie consiste à prévoir la forme de la pièce, à identifier le nombre de troupes présentes dans la pièce, à déterminer la taille de chaque pas franchi et à éviter de signaler les coéquipiers.

Cela est plus facile à dire qu’à faire, ce que Ray a probablement découvert. Sa formation dans ce domaine pourrait presque faire d’elle une élite dans l’application des lois, ce qui est incroyable compte tenu de son existence antérieure sans armes à feu.

Alors que l’histoire du mariage de “Jamko” continue sur Blue Bloods, il convient de rappeler de regarder les compétences juridiques de Ray dans l’émission pour voir à quel point elle a travaillé.