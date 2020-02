Vanessa Williams serait de retour dans le redémarrage de Candyman

Nous recevons progressivement plus d’informations sur le nouveau Candyman film, qui sera avec nous en juin. Bien que nous n’ayons pas encore de bande-annonce, nous avons récemment appris que le personnage du titre accroché pourrait être joué par un acteur inconnu, et que la contribution de Tony Todd pourrait être minime.

De plus, alors que le nouveau Candyman, qui à la fois se connectera au film original de 1992 et tracera son propre chemin, ramène déjà le personnage principal Helen Lyle, il semble maintenant doubler en ayant apparemment Vanessa A. Williams reprendre sa part de la premier film.

Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Bill Murray serait de retour pour Ghostbusters: Afterlife et qu’un nouveau film Scream est en préparation, les deux étant maintenant confirmés – Williams jouera à nouveau le rôle d’Anne-Marie McCoy de le premier Candyman. Dans le film original, McCoy est une résidente du projet de logement Cabrini-Green en décomposition et une jeune mère avec laquelle Lyle interagit dans l’appartement de McCoy. Au cours du Candyman 1992, le bébé de McCoy disparaît, conduisant Helen Lyle de Virginia Madsen à faire une série de choix difficiles alors que Candyman devient de plus en plus réelle et son emprise sur la raison est mise à l’épreuve.

Bien sûr, ramener Williams comme McCoy est logique, étant donné que le nouveau Candyman va s’appuyer sur les événements du passé dans un nouveau Cabrini-Green qui a été embourgeoisé. Bien que nous ne sachions pas quelle sera l’étendue de son rôle, nous imaginons que cela aura quelque chose à voir avec le lien entre son fils maintenant adulte Anthony et la légende de Candyman, qui s’est étendu à la fin du premier film pour inclure Helen Lyle.

En tout cas, nous nous attendons à ce que davantage de nouvelles Candyman à l’approche de sa première le 12 juin, y compris des réponses plus claires sur Todd et l’implication de Yahya Abdul-Mateen II. Comme toujours, nous serons sûrs de vous apporter les dernières informations telles que nous les avons, y compris si nous obtiendrons plus de personnages du film de 1992 qui a lancé la franchise d’horreur bien-aimée, alors restez à l’écoute.