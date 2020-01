Vannesa Hudgens et Austin Butler se sont séparés après 9 ans ensemble!

Il y a à peine une semaine complète de l’année et nous avons déjà des potins dans notre belle section intitulée Look Paty. Ce fut d’abord le bébé d’Elon Musk et Grimes, puis le fil sur Pati Chapoy, mais maintenant – et malheureusement – nous avons l’une des rumeurs parmi les célébrités dont tout le monde parle, bien sûr, nous nous référons aux acteurs Vanessa Hudgens et Austin Butler, qui après près de 10 ans de relation pourraient se séparer.

Selon des sources «très fiables» comme US Weekly, le couple n’a pas passé ces dernières soirées ensemble, mais le point de rupture entre eux était que le 31e anniversaire de Vanessa, ils n’étaient pas vus comme ils le faisaient normalement. Comme si cela ne suffisait pas, l’actrice de Sucker Punch est également allée à Waltz, en Suisse, mais Butler n’apparaît sur aucune des photos qu’il a publiées.

La dernière fois que Hudgens a partagé une photo avec l’acteur Once Upon A Time … à Hollywood sur Instagram, c’était le 31 octobre, quand ils ont tous deux célébré Halloween et ont été vus vêtus de costumes gothiques avec leur chien. La seule chose qu’il a écrite était: “Joyeux Halloween de ma famille à la vôtre.”

Nous sommes sûrs que vous vous souvenez quand Vanessa a marché avec sa co-star dans High School Musical, Zac Efron. Après de nombreuses années de va-et-vient, en 2010, les acteurs de Disney Channel ont décidé de laisser les choses en paix, bien que l’actrice soit bientôt de nouveau en couple. Un an plus tard et sans même demander, Hudgens a été trouvé caramélisé avec Butler (qui est curieusement le meilleur ami d’Ashley Tisdale, qui est également apparu dans la comédie musicale populaire de la maison de Mickey Mouse).

Biensûr que Internet a réagi à la séparation de Vanessa Hudgens et Austin Butler, parce que personne ne pensait que cela arriverait quand ils étaient très heureux ensemble, il y avait ceux qui disaient qu’ils ne croyaient plus à l’amour. C’est pourquoi ici nous vous laissons les meilleurs mèmes et réactions de cet énorme potins:

