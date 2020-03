Vendredi 13 et remake de A Nightmare on Elm Street en quittant Netflix en avril

Netflix vient d’envoyer ses nouveaux arrivages et leurs titres “dernier appel” pour avril, et bien qu’il n’y ait pas beaucoup de nouveaux arrivages pour le genre d’horreur, quelques gros titres sortent le mois prochain.

À seulement un an d’intervalle, New Line Cinema et Platinum Dunes ont ramené Jason Voorhees et Freddy Krueger sur grand écran avec le doublé de Marcus Nispel’s. vendredi 13 en 2009 et Samuel Bayer Freddy en 2010, et aucune icône n’a été vue ou entendue depuis. Les deux remakes diront au revoir à Netflix sur 30 avril.

D’autres films d’horreur quittant Netflix le 30 avril incluent:

Le métier

Bébé au romarin

Scream 2

Scream 3

Ghostface, Freddy et Jason, tous quittant Netflix le même jour. Tu détestes le voir.

Là encore, tu détestes voir ça aussi…