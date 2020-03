Vendredi 13 juillet Obtenez le Steelbook Blu-ray du 40e anniversaire!

Vendredi 13, obtenez le 40e anniversaire du Blu-ray Steelbook!

Les fans d’horreur se réjouissent alors qu’une nouvelle raison de rester à l’intérieur est en route! Paramount Home Entertainment a dévoilé un Steelbook Blu-ray du 40e anniversaire du film slasher emblématique vendredi 13, qui sort le 5 mai!

Précommandez votre copie du nouveau vendredi 13 Steelbook ici!

Publié à l’origine le 9 mai 1980, vendredi 13 capturé l’imagination du public et imprégné de notre psyché collective. Le film a engendré l’une des franchises d’horreur les plus anciennes et les plus réussies de l’histoire du cinéma avec 11 films ultérieurs et, 40 ans plus tard, l’emblématique tueur à la machette continue de hanter, de fasciner et de terrifier les nouvelles générations.

le Le Steelbook Blu-ray en édition limitée présente des illustrations de l’affiche originale du film et comprend la version non coupée et non évaluée du film, ainsi qu’un accès à une copie numérique de la version théâtrale originale. De plus, plongez plus profondément dans le film avec du contenu bonus précédemment publié, y compris des commentaires, des interviews avec le casting et l’équipe et des featurettes en coulisses.

vendredi 13 suit un groupe de jeunes conseillers se préparant à la réouverture du Camp Crystal Lake, où un garçon s’est noyé des années plus tôt. Un par un, les conseillers sont traqués par un tueur mystérieux et violent. Le film met en vedette Betsy Palmer, Adrienne King et Kevin Bacon.