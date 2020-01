Vendredi 13, la bataille juridique de la franchise se déroulera le mois prochain

Les fans du vendredi 13 La franchise a eu un coup dur au cours des dernières années, comme l’écrivain original Victor Miller et le réalisateur du film original, Sean S. Cunningham, l’ont repoussé sur le complot de la famille Voorhees. Maintenant, enfin, après beaucoup de délibérations et de blocage, l’affaire va frapper une véritable salle d’audience le jeudi 13 février, car rien dans ce monde n’est parfait, non?

Larry Zerner, actuel avocat du divertissement et ancien membre de la distribution du vendredi 13: la partie 3 a confirmé sur Twitter la date et l’heure de l’audience. Zerner suit l’affaire depuis le début il y a des années et a également offert une tonne de perspectives juridiques sur l’ensemble du débat, ayant un regard véritablement partisan sur la débâcle. Ce type est beaucoup plus un fan de la franchise que le demandeur ou le défendeur, semble-t-il. Mais l’affaire devant les tribunaux le mois prochain, le grand débat pourrait être réglé d’ici l’été.

Marquez votre calendrier! Le 2nd Circuit a prévu des plaidoiries orales dans Horror Inc. c. Miller (le vendredi 13 cas) le 13 février à 10h00. Chaque partie aura 12 minutes pour discuter.

Je fournirai une analyse dès que la Cour affichera l’enregistrement de l’audience

– Larry Zerner (@Zernerlaw) 27 janvier 2020

Cliquer pour agrandir

À mon avis, il s’agit de l’heure du dang. Miller et Cunningham sont des abrutis gourmands qui perdent le temps des fans avec leurs querelles d’argent. Même Larry est d’accord avec moi sur ce point.

Personnellement, je pense que la plus grande victime de ces deux hommes qui se battent est la suspension malheureuse de contenu supplémentaire pour ce vendredi 13 avril pas trop minable: le jeu de 2017. Bien que loin d’être parfait, je pense que c’est probablement l’absolu, haut la main meilleure adaptation de jeux vidéo d’une franchise d’horreur. Sa justification pour les capacités surnaturelles de Jason était intelligente, et jouer avec un bon groupe de copains a fait tout le trajet.

Est-ce qu’un nouveau film / redémarrage de la franchise sera une bonne chose? Eh bien, peut-être. Blumhouse serait intéressé à donner vendredi 13 le traitement d’Halloween, mais gardez à l’esprit que le prochain slashfest de Jason sera la treizième entrée de la franchise. C’est un nombre maudit pour une série apparemment maudite. Il y avait déjà un autre redémarrage annulé au début de 2017, juste après que l’affaire judiciaire prenait de l’ampleur. Mais M. Voorhees se remettra-t-il un jour sur ses pieds malades et algues? Seul le temps nous le dira.