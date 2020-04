Vendredi 13, la sauce piquante laisse Jason faire des ravages dans votre bouche

vendredi 13 reste piégé dans les limbes juridiques. Le litige de longue date entre le producteur de franchise Sean S. Cunningham et l’écrivain du film original Victor Miller continue de gronder à travers le processus d’appel, bien qu’il semble que Miller ait actuellement le dessus. Certains éléments donnent à penser que ce différend pourrait être finalement résolu au cours de l’été 2020, bien que j’imagine que la pandémie de coronavirus et les règles de distanciation sociale auront un effet retardateur sur les procédures civiles non urgentes.

Mais alors qu’un nouveau vendredi 13 ne se passe pas depuis un certain temps, les fans peuvent au moins ressentir la colère meurtrière de Jason Voorhees sur leur langue. Gemini Crow Hot Sauce lance plusieurs variétés de sauce piquante sur le thème de Jason, qui sont disponibles en «Slasher Sauce», «Slasher Sauce – Part II», «Blood of the Lake» et «40».

Alors que l’ensemble de sauce est évidemment inspiré du vendredi 13 et que les collections en édition limitée ont des bouteilles signées personnellement par l’acteur original Jason Ari Lehman, je note que pour des raisons de droit d’auteur, ils n’utilisent jamais le nom de la franchise et le design de Jason est assez vague. Pourtant, en l’absence de tout autre matériel du vendredi 13, ces sauces piquantes devront faire l’affaire.

Cependant, 2020 est le 40e anniversaire de la franchise et bien qu’il n’y ait pas de nouveau film, Paramount sort un tout nouveau plateau Blu-ray de 12 films. Il comprendra de nouveaux commentaires, des fonctionnalités spéciales en coulisse et la coupe non classée de Jason Goes to Hell. Adam Marcus, le réalisateur de ce film, a dit ce qui suit à ce sujet.

«Ce sera le premier vrai Blu-ray non classé !!! Avec de nouvelles fonctionnalités et une impressionnant! Ça va basculer !!! “

Aucun mot sur une date de sortie pour le coffret, mais c’est prévu pour l’été. L’ensemble de sauce piquante est cependant disponible dès maintenant. C’est 110 $ pour l’ensemble complet, 30 $ pour une bouteille signée et 13 $ pour une bouteille non signée.