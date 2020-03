Vendredi 13, le 13e set Blu-ray de 12 films est en route

La plupart conviendraient probablement que la course a été assez difficile pour les fans de l’emblématique Jason Voorhees. Oui, avec le Vendredi 13 franchise encore prise dans les limbes juridiques, ce sera probablement la fin de l’été, au plus tôt, avant que nous voyions une sorte de résolution à la bataille judiciaire en cours qui sévit dans la série depuis des années maintenant.

Mais alors que les mains de Paramount peuvent être liées pour le moment, car elles ne peuvent pas produire de nouveaux films sous la bannière du vendredi 13 jusqu’à ce que les choses soient résolues, cela ne signifie pas qu’il n’y aura aucune sorte de célébration pour la série d’horreur bien-aimée «40e anniversaire à venir plus tard cette année.

En fait, il semble qu’ils sortiront pour le moment un tout nouvel ensemble Blu-ray de 12 films. Bloody Disgusting a le scoop ici, signalant que plusieurs personnes impliquées dans la franchise ont fait allusion à cette nouvelle collection. D’une part, la star de Jason Lives, Vincent Guastaferro, a déclaré:

«Je viens de terminer de commenter le nouveau coffret de 12 films qui sortira plus tard cet été. Nous l’avons fait avec Thom Matthews et nous avons contacté CJ Graham à distance. »

Le directeur de Jason Goes to Hell, Adam Marcus, l’a également mentionné dans un récent article sur les réseaux sociaux, confirmant même que pour la première fois, nous aurons une coupe non évaluée de son film.

«Ce sera le premier vrai Blu-ray non classé !!! Avec de nouvelles fonctionnalités et une impressionnant! Ça va basculer !!! “

Bien sûr, Paramount n’a pas encore officiellement annoncé quoi que ce soit, mais les preuves sont écrasantes à ce stade et il semble que vendredi 13 les fans vont se régaler plus tard cette année. Mais dites-nous, allez-vous ramasser cet ensemble à coup sûr génial? Ou possédez-vous déjà tous les films sur Blu-ray individuellement? Déposez un commentaire ci-dessous et assurez-vous de rester à l’écoute pour d’autres mises à jour telles qu’une date de sortie et une liste complète des fonctionnalités spéciales, car nous imaginons tout ce qui arrivera bientôt.

