Vendredi 13, les écrivains partagent de nouveaux détails sur la suite du remake d’Unmade

Chaque fois que le vendredi 13 se déroule, il n’y a qu’une seule chose à faire, c’est de regarder et de parler vendredi 13. Et oui, je sais que j’écris ceci le samedi, mais le point est toujours là.

Hier, parmi les conversations sur les exploits du plus grand amateur de hockey de Crystal Lake, il y avait des détails sur la suite prévue du redémarrage de 2009 qui ne s’est jamais concrétisée, publiés par le duo d’écrivains Damian Shannon et Mark Swift.

Nous en avons parlé. Finalement, cette idée a été abandonnée… parce que nous la voulions pour la suite! Oui, ici pour la toute première fois, peut confirmer que nous avons eu des flashbacks prolongés dans la suite hivernale défait avec Pamela et Elias. Oh et Pamela était la putain de terrifiante…

– Shannon & Swift (@shannonandswift) 13 mars 2020

Le couple a également partagé des pages du script, qui a révélé un titre du vendredi 13: Camp Blood – La mort de Jason Voorhees, et une scène d’ouverture montrant une paire d’amis jouant au hockey sur le lac gelé découvrant le corps de Whitney Miller (Amanda L’héroïne de Righetti du premier film) conservée sous la glace, seulement pour que Jason apparaisse de son antre souterrain et recommence le massacre.

Une suite avait toujours été prévue pour le film de redémarrage, mais un certain nombre de problèmes ont empêché le projet de démarrer, et une poursuite est toujours en cours entre le producteur de franchise Sean S.Cunningham et l’écrivain du film original Victor Miller, où Miller est tenter de mettre fin au droit d’auteur en raison de la loi américaine autorisant un créateur à le faire 35 ans après les faits, tandis que Cunningham soutient qu’il n’a pas le droit de le faire car le script original a été créé dans le cadre d’un contrat de travail à louer.

Malgré le titre proposé pour le film de suivi, il est très peu probable que le film ait vu la disparition définitive de Jason, car c’est lui que le public vient voir. En outre, il a déjà été «tué», notamment par Tommy Jarvis vendredi 13: The Final Chapter, le quatrième opus de plus en plus mal nommé de la série.

Le cadre hivernal du scénario donnerait certainement au film une esthétique visuelle différente, et les conditions météorologiques auraient rendu l’évasion de Jason beaucoup plus compliquée, sans parler du contraste de la neige blanche et des viscères cramoisis quand ils ont inévitablement échoué. De plus, l’utilisation des parents de Jason dans le flashback aurait permis d’explorer exactement ce qui a fait de lui un tueur silencieux et impitoyable. Le procès empêchant la poursuite de la série devant être bientôt résolu, cette vision pour vendredi 13 pourrait encore prendre vie.