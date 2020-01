Vendredi 24 janvier: spin-off de la WWE «SmackDown» «Fresh Off Boat»

HISTOIRES CONNEXES

La diffusion par Fox du SmackDown Friday Night de la WWE cette semaine a attiré 2,5 millions de téléspectateurs au total et une cote de démo de 0,7, décroissant dans chaque mesure mais en tête de la soirée dans la démo.

La rediffusion Hawaii Five-0 de CBS a généré l’audience la plus importante de vendredi, avec 5,3 millions de téléspectateurs au total.

Autre part….

ABC | American Housewife (3,4 mil / 0,6) et le pilote dérivé de la porte dérobée Fresh Off the Boat (2,4 mil / 0,5) ont chacun fait leur apparition dans la démo.

LA CW | Charmed (610K / 0,2) et Dynasty (350K / 0,1) se sont tous deux maintenus dans la démo, cette dernière s’améliorant par rapport au faible taux d’audience de la semaine dernière.

NBC | La couverture du patinage artistique aux États-Unis a atteint 2,4 millions et 0,3.

