Vendredi, Fast & Furious 9 Teaser est sorti avant la sortie de la bande-annonce

Le teaser de Fast & Furious 9 a été publié avant la sortie de la bande-annonce ce vendredi

Après avoir déposé la nouvelle affiche pour le prochain épisode du Rapide furieux franchise, la star Vin Diesel a partagé une nouvelle Rapide et furieux 9 teaser sur Facebook avant le concert de The Road to F9 et la sortie de la bande annonce ce vendredi. Vous pouvez consulter le teaser ci-dessous!

Rapide et furieux 9 devait initialement sortir en salles le 19 avril mais a été repoussé d’un an pour faire place au premier spin-off de la série, Hobbs & Shaw, qui avait été créée en août dernier. Par conséquent, Rapide et furieux 9 obtiendra une sortie en mai 2020 avec Justin Lin de retour à la réalisation dans la franchise, après avoir dirigé Rapide furieux parties 3 à 6. Dan Casey rédigera le scénario basé sur l’histoire de Lin aux côtés du cerveau de la série Chris Morgan.

Le film mettra en vedette le retour de Vin Diesel comme Dominic Toretto, Michelle Rodriguez comme Letty Ortiz, Jordana Brewster comme Mia Toretto, Tyrese Gibson comme Roman Pierce, Ludacris comme Tej Parker, Enrique Guzman comme Simon Toretto, Nathalie Emmanuel comme Ramsey, Helen Mirren comme Magdalene Shaw et Charlize Theron comme Cipher. John Cena, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett et Michael Rooker ont également été choisis pour le dernier épisode.

