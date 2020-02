Vendredi, le 13e procès peut être terminé d’ici l’été

Hier, j’ai écrit un petit quelque chose sur le 11e anniversaire de vendredi 13Dernière apparition en salles. En plus de cette occasion capitale, le réalisateur du film original, Sean Cunningham, et l’écrivain du film original, Victor Miller, se sont rencontrés au tribunal cette semaine pour débattre des droits du premier film et de tout son contenu. L’affaire pourrait être éclaircie cet été également, selon un avocat spécialisé dans les loisirs proche de la procédure.

Larry Zerner, un ancien acteur qui avait joué un rôle dans la 13ème partie de vendredi et qui suit l’affaire depuis ses origines il y a de nombreuses lunes, a fourni son analyse professionnelle sur les arguments oraux présentés hier via un long fil de Tweets sur son Twitter officiel. Un point culminant majeur, présenté ici comme une combinaison de deux tweets au milieu, donne le meilleur aperçu de ce que Zerner pense que cela se produira finalement.

«Le tribunal peut faire trois choses. 1) Affirmez que Victor a gagné et qu’il détient les droits sur le premier F13, 2) Inversez et dites que Sean possède tous les droits ou 3) Renvoyez-le au tribunal de district pour un procès… Si je devais choisir, je parierais que le tribunal affirme et soutient que Victor détient les droits (mais on ne sait jamais). Si l’une des parties perd, elle peut faire appel devant la Cour suprême, mais il est très peu probable que le S.Ct. accepterait le cas. “

Dans les autres réflexions de Zerner sur la présentation, il semble indiquer que la partie de Cunningham présentait des arguments qui pourraient être facilement réfutés. Il admet également que, si Victor gagne, il ne possède pas réellement Hockey Mask Era Jason, juste un petit enfant déformé Jason. Heck, il n’a même pas obtenu le masque jusqu’à la partie III, que Zerner connaîtrait. Donc, la paire devrait parvenir à une sorte d’accord à l’extérieur du tribunal sur la principale raison pour laquelle les gens vont au cinéma F13 en premier lieu, tu sais?

Cela semble désordonné et technique et, pire que tout, gourmand. Comme je l’ai déploré hier, cette franchise a été laissée dans la poussière par Halloween. Même Texas Chainsaw Massacre obtient un autre redémarrage! Oh, vendredi 13. Comment tu nous manques… non? Nous le manquons tous, non?

