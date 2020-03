Vendredi, Megan Thee Stallion publiera son nouveau projet «Suga»

Megan Thee Stallion va de l’avant avec de nouvelles musiques.

Malgré une bataille très médiatisée avec son label, la bombasse de Houston a annoncé son intention de publier son nouveau projet Suga ce vendredi 6 mars. Sur les réseaux sociaux, Megan a dévoilé la tracklist de l’ensemble de 9 pistes, qui inclut le Tupac-sampled single “BITCH”, plus des collaborations avec Kehlani et Gunna, avec une production de The Neptunes.

L’album, nommé d’après son nouveau personnage Suga, a été enregistré à Cabo, Miami, Los Angeles et Texas. Megan avait précédemment révélé une collaboration avec SZA, mais la piste est absente de la tracklist.

Elle envisageait à l’origine une libération début mai pour coïncider avec l’anniversaire de sa défunte mère. La libération soudaine peut avoir quelque chose à voir avec son différend sur l’étiquette. Suga pourrait potentiellement remplir son contrat de quatre albums avec 1501 Certified Entertainment, le label auquel elle avait signé quand elle avait 20 ans. Megan a publié trois projets précédents sur Make It Hot de 1501-2017, Tina Snow en 2018 et Fever en 2019.

Plus tôt cette semaine, Meg a poursuivi 1501 Certified pour l’avoir empêchée de publier de nouvelles musiques après avoir demandé à renégocier son contrat. «Dès que j’ai dit:« Je veux renégocier mon contrat », tout est parti. Tout s’est mal passé », a-t-elle déclaré aux fans sur Instagram Live. «Tout est parti à gauche. Alors maintenant, ils disent à une garce qu’elle ne peut laisser tomber aucune musique. C’est vraiment juste, comme un jeu gourmand. “

Un juge lui a accordé une ordonnance de ne pas faire, ce qui lui a permis de procéder au retrait de vendredi. Le PDG de 1501, Carl Crawford, a riposté, niant les allégations de Megan. “C’est tout un mensonge”, a déclaré Crawford à Billboard. «Rien n’est vrai qu’elle a dit. Je suis avide et je lui prends de l’argent, c’est fou. Je n’ai jamais essayé de ne rien lui prendre. La seule chose que nous ayons jamais faite, c’est donner, donner, donner. »

Liste de chansons Suga

1. «Ce n’est pas égal»

2. «Sauvage»

3. «Captain Hook»

4. «Hit My Phone» feat. Kehlani

5. «B.I.T.C.H»

6. «Riche»

7. Exploit «Arrête de jouer». Gunna

8. «Pleurer dans la voiture»

9. “Ce dont j’ai besoin”