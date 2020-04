Vendredi Saint… le jour de la crucifixion de Jésus

Mexique – Vendredi Saint c’est l’une des dates les plus représentatives et profondes du christianisme. C’est le cinquième jour de la Semaine Sainte et il se souvient de la crucifixion et de la mort de Jésus.

L’Église catholique demande à ses fidèles d’observer le jeûne et l’abstinence de viande comme pénitence. D’autres groupes chrétiens – tels que les orthodoxes, les anglicans, les luthériens, les méthodistes et les orthodoxes orientaux – ils se souviennent également de cette date.

Dans la religion catholique, l’Eucharistie n’est pas célébrée ce jour-là, comme le samedi saint. À sa place, la «Liturgie de la Passion du Seigneur» est célébrée en milieu d’après-midi vendredi, à 15 heures, heure à laquelle la mort de Jésus sur la croix a été placée.

Pour des raisons pastorales, elle peut être anticipée ou organisée plus tard, bien qu’en aucun cas la célébration ne puisse commencer avant 12h00 ou se terminer après 18h00.

Le prêtre et le diacre portent des ornements rouges, à la mémoire du sang versé par Jésus-Christ sur la croix.

Les évêques participent à cette célébration sans personnel et dépouillés de leur anneau pastoral. Avant le début de la célébration, le temple est présenté avec les lumières éteintes et, si cela n’est pas possible, dans la pénombre. L’autel et les côtés sont sans nappes ni décorations, tandis qu’à côté un piédestal doit être aménagé pour y placer la sainte croix, qui sera offerte à la vénération.

Le Pape François a rappelé ce Vendredi Saint sur Twitter la nécessité de “Regardez les bras ouverts du Christ crucifié, laissez-vous sauver encore et encore.”

À Iztapalapa, la représentation du calvaire de Jésus sera vécue à huis clos, lors de sa crucification le vendredi saint.

En raison de la contingence du coronavirus, la représentation du Chemin de Croix à Iztapalpa se fera sans citoyens pour éviter les contagions.

