‘Veneno’, la série Los Javis, sera présentée le 29 mars dans Atresplayer Premium

Le pari le plus puissant de l’histoire d’Atresplayer Premium a déjà une date de sortie. Après avoir lancé “ The knot ”, “ #Luimelia ” ou “ The fence ” en scoop, une nouvelle production exclusive qui va sans aucun doute révolutionner en particulier le collectif LGBTI + puisqu’elle est basée sur la vie d’une de ses grandes icônes dans notre pays. ‘Veneno’, la fiction créée par Javier Ambrossi et Javier Calvo pour la plateforme de paiement Atresmedia, débarquera dimanche 29 mars. La fiction mettra en vedette une première saison de huit épisodes de 50 minutes d’une durée qui sera diffusée chaque semaine tous les dimanches.

La série, produite par Atresmedia Studios, Suma Latina et Apache Films, Il est basé sur “Je dis! Ni pute ni Père Noël”, la biographie de Cristina Ortiz La Veneno écrite par Valeria Vegas, qui fait également partie de l’équipe de script de la série. À côté d’elle, nous trouvons également Elena Martín, Claudia Costafreda, Ian de la Rosa et Félix Sabroso, tandis qu’Álex Rodrigo et Mikel Rueda sont co-directeurs avec Los Javis tandis que la direction de la photographie est en charge de Gris Jordana et Art à Pepe Domínguez. Nous sommes face à une grande équipe dans laquelle L’engagement de LGTBI a été pris en compte dans le reste de l’équipe car il a été décidé de former un groupe de personnes dans lequel, avec le talent, des valeurs telles que l’égalité, l’inclusion ou la visibilité ont été prises en compte.

Isabel Torres, Daniela Santiago et Jedet, protagonistes de «Veneno»

Un large casting de stars ‘Poison’

Quant aux visages que l’on voit devant les caméras, il faut noter que Cristina Ortiz sera interprétée tout au long des trois étapes les plus importantes de sa vie par les actrices Isabel Torres, Daniela Santiago et Jedet. De son côté, Guille Márquez se mettra à la place de Cristina quand il était enfant. En parallèle, dans le casting, nous trouverons également des visages importants du monde de l’interprétation nationale tels que Pepón Nieto, Jordi Vilches, Mona Martínez, César Mateo, Desirée Rodríguez, Ángel Garó, Ciro Petrone, Lola Dueñas, Goya Toledo, Ester Expósito, Paca La Piraña, Sophia Lamar, Anna Allen, Mariona Terés, Mercedes León, Elvira Mínguez, Lara Martorell et Marcos Sotkovszki. Un large casting qui sera mis sur la peau de toutes les personnes qui ont fait partie de la vie intense de l’artiste.

Cristina et Valeria, deux femmes ensemble

Deux femmes nées dans de mauvais corps sont les protagonistes de «Venom». L’un d’eux est Valeria, qui, enfant, ne comprenait pas pourquoi elle avait ce corps quand il se sentait enfant. D’autre part, Cristina Ortiz La Veneno, qui a vécu une enfance très similaire et des années plus tard a fini par être une icône espagnole LGBTI +. Dans ‘Poison’ nous découvrirons leur enfance et comment la vie a fini par les rapprocher, a fini par vivre ensemble une étape pleine de défis, d’enthousiasme et d’amour. Et c’est que Cristina et Valeria sont nées à des époques différentes mais le destin les a unis, et ce sera précisément ce que nous finirons par voir dans ‘Veneno’, l’union de deux femmes qui se sont battues pour être elles-mêmes, pour être complètement libres.

Le pari Atresplayer Premium

Cette fiction rejoint le catalogue qu’Atresplayer Premium a aujourd’hui. La plateforme de paiement de Atresmedia a présenté «El nudo» comme sa première fiction exclusive, un pari qui a été rejoint «#Luimelia» ce vendredi 14 février. Dans le même temps, il a également présenté “ The fence ”, créé par Daniel Écija, quelques mois avant son lancement en prime time d’Antena 3 et la deuxième saison du célèbre “ People Talking ”. D’un autre côté, Atresmedia Premium continue également de pré-publier chaque jour les fictions quotidiennes d’Antena 3 et les formats de divertissement du groupe.

