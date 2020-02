Venez à Papa Review

Évaluation:

9/10

Jeter:

Elijah Wood comme Norval

Stephen McHattie comme Gordon

Garfield Wilson comme Ronald Plum

Michael Smiley comme Jethro

Martin Donovan comme David

Madeleine Sami comme Gladys

Ona Grauer comme Precious

Réalisé par Ant Timpson

Come to Daddy examen:

Les films basés sur des réunions de famille obtiennent très rarement la touche d’horreur, choisissant de rester plus proches d’une comédie dysfonctionnelle ou d’un drame émouvant plutôt que de sensations fortes ou de frissons, mais Ant Timpson et Toby Harvard avaient d’autres idées et ont amené Elijah Wood pour la balade dans l’hilarant et le clou – thriller mordant Viens voir papa, et cela porte ses fruits.

Wood joue le rôle de Norval Greenwood, un musicien de Los Angeles qui reçoit une lettre de son père éloigné lui demandant de venir le voir dans sa cabane isolée au bord du lac pour une réunion de famille tant attendue. Mais alors qu’il tente de se connecter avec son père, il commence à remarquer qu’il cache peut-être de sombres secrets et que les choses se tournent vers le macabre alors que Norval apprend la vérité sur les raisons du départ de son père et les événements tordus qui vont bientôt arriver.

Dès le départ, il est clair que les choses vont être tendues et sombrement comiques, et Timpson et Harvard trouvent cet équilibre dans une nature presque parfaite, livrant certains des rires les plus bizarres et les plus explosifs dans le genre de la comédie d’horreur tout en garder les choses tendues et les courses d’impulsions. D’une conversation animée pour savoir s’ils connaissent Elton John à des explorations de ce que c’est que de grandir sans père et de ce que c’est que d’essayer de clore les années perdues, le script est frais et intelligent tout au long, sans jamais se sentir comme une mauvaise imitation d’autres efforts d’histoire similaires.

L’un des meilleurs aspects du film vient uniquement de Wood dans le rôle principal, car son personnage est soumis à plusieurs sonneries et l’acteur doit trouver un moyen de sauter habilement d’une émotion à l’autre en quelques minutes. Wood se montre attaché à ce rôle, sachant comment faire en sorte que le public sympathise à la fois pour son personnage tout en le gardant sur la clôture pour savoir si nous devons vraiment lui plaire, dégageant un air de douchebaggery aux côtés d’une âme clairement gentille.

McHattie se révèle également être une merveille à regarder, mâchant chaque morceau de paysage dans lequel Wood essaie de se connecter avec lui. Il se révèle être un personnage remarquablement sombre que le public ne veut certainement pas rechercher, mais souhaite en voir plus au fil du film, portant un charisme vraiment menaçant tout en sachant comment frapper toutes les notes comiques décalées. Sa chimie avec Wood est fascinante car ils montrent un talent pour savoir comment jouer avec les forces et les faiblesses de chaque personnage et pousser les boutons les uns des autres pour obtenir les meilleures performances les uns des autres.

En plus du grand équilibre du ton et des performances, les deuxième et troisième actes du film se révèlent être l’un des flips de script les plus fous et les plus excitants avec une touche révélatrice qui demande des ré-montres pour des indices de la révélation et voit les personnages passer à travers certains des scénarios les plus difficiles, les plus intenses et les plus sombres et hilarants que le public ait vus depuis longtemps. Des personnes poignardées avec un stylo couvert d’un fluide corporel malheureux aux personnes étouffées par des prostituées musclées, l’histoire sait toujours quand jeter un peu de légèreté dans ses moments les plus sombres et les plus effrayants et elle brille.

Il est certainement difficile d’entrer dans les détails sans gâcher le film pour le public, mais pour ceux qui pensent qu’ils ont planifié le film et savent où il ira, vous recevrez certainement plusieurs surprises passionnantes tout au long de ses 93 minutes.

Dans l’ensemble, Timpson, Harvard et Wood ont créé l’un des efforts les plus drôles, les plus stimulants et les plus troublants dans tous les genres auxquels il s’intègre et il contient absolument de nombreux petits détails gratifiants et des performances fantastiques pour dessiner plusieurs visionnements.