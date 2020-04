Venez l’exécuter, en streaming Willie Nelson et sa famille pour célébrer 4/20

▲ Willie Nelson à la célébration Come and Toke it dans son ranch au Texas, photo prise sur son Twitter

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Mercredi 22 avril 2020, p. 7

Bien que son 87e anniversaire soit encore dans quelques jours, Willie Nelson a déjà fêté. Il l’a fait ce lundi, à sa date officieuse préférée: le 20 avril ou le 4/20. L’icône de la musique country est célèbre pour être un défenseur de la légalisation de la marijuana, et il l’a démontré avec “Come and Toke it”, une coexistence en streaming dans laquelle il a invité des célébrités et des fans à célébrer la journée.

À 16 h 20 dans l’après-midi, la diffusion a commencé sur les plateformes Facebook et Twitch, avec un enregistrement de la chanson de Nelson It’s All Going to Pot. Excusez-moi, nous y sommes, ça se lit à l’écran. Willie et son fils, Luke, ont été accueillis. Derrière eux, ils ont placé des messages dans différentes langues qui disaient: Vous n’êtes pas seul.

“Nous voulons sortir tous les consommateurs de cannabis de prison”, a expliqué Luke Nelson au public. C’est de cela qu’il s’agit, a ajouté Willie. Aux États-Unis, environ 30 États ont légalisé la marijuana, alors ils considèrent qu’il est temps de libérer toutes ces personnes.

Je pense que beaucoup de gens intelligents voient beaucoup d’argent dans l’herbe, alors pourquoi ne pas gagner de l’argent et le légaliser, et à propos, nous libérons des prisonniers qui sont là pour rien, a fait valoir le musicien, qui s’est même vanté, sur un ton de blague, les propriétés du cannabis.

Willie Nelson a raconté quelques histoires puis il a commencé à jouer avec son fils. Ensuite, ils ont joué une vidéo dans laquelle le jeune musicien a été vu en train de chanter une chanson calme. L’interaction serait similaire pendant plus de cinq heures que Come and Toke a duré.

Matthew McConaughey a été le premier invité à comparaître. L’acteur a chanté une vidéo de félicitations à Nelson pour son prochain anniversaire. Il a dit en plaisantant qu’il était heureux et reconnaissant que le musicien ait atteint l’âge du bingo.

Malgré le fait que le streaming ait été organisé pour soutenir la consommation récréative de marijuana, la chanteuse n’est pas vue en train de fumer. Les guitares, les microphones et les voix abondaient. Beaucoup étaient ceux qui ont rejoint Nelson pour commémorer un jour que Kacey Musgraves a appelé le véritable anniversaire de Willie.

Le Texan a chanté Lonely Weekend et Slow Burn, des performances qui ont ajouté aux nombreuses chansons qui ont rendu l’émission de Nelson quelque chose de spécial. Le fils de Bob Marley, Ziggy, a participé avec un thème emblématique de son père One Love, auquel il a donné une touche douce. Alors que l’acteur Jeff Bridges a couvert My Welcome Mat de Jenny Tolman.

Venez et Toke ce n’était pas seulement des chansons, des félicitations et des histoires. Dans le streaming Nelson, il y avait aussi des tutoriels expliquant la culture de la marijuana. Ils allaient des agriculteurs qui donnaient des conseils sur la récolte d’une récolte importante aux verriers qui montraient comment nettoyer leurs produits à la maison.

Il y avait une autre émission pour célébrer la journée non officielle de la marijuana, mais celle de Willie Nelson et de sa famille chassés de leur ranch du Texas était spéciale. Le large cercle d’amis du musicien country a fait une pause dans la peur causée par la pandémie, car les commentaires et les invités avaient l’air vraiment heureux.

