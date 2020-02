Venmo vient-il de révéler quels couples sont toujours ensemble?

Ça a été une course folle sur Love is Blind. Netflix a pris le risque de produire l’émission qui ressemble à un mélange entre la populaire émission de téléréalité Marié à la première vue et le hit de la plateforme de streaming, The Circle. Maintenant, c’est juste quelques jours avant la finale de la saison et les fans sont vraiment accrochés.

Lorsque le dernier épisode s’est arrêté sur le mariage de Giannina Gibelli et Damien Powers, Gibelli venait de dire «oui» à Powers, mais Powers n’avait pas encore répondu. Les fans ont été sur le bord de leurs sièges essayant de comprendre qui reste ensemble à la fin du spectacle et qui l’appelle à quitter.

Mais maintenant, une application de paiement peut avoir gâché la finale de la saison.

Qu’est-ce que “Love is Blind?”

Love is Blind a mis ses concurrents au défi de se fiancer sans jamais se voir. C’est ainsi que Netflix a décrit l’émission.

«Les célibataires qui veulent être aimés pour ce qu’ils sont, plutôt que ce à quoi ils ressemblent, se sont inscrits pour une approche moins conventionnelle des rencontres modernes où ils espèrent rencontrer la personne avec qui ils veulent passer le reste de leur vie… sans jamais les avoir vus. Sans distraction du monde extérieur, les célibataires parlent à un flux d’intérêts amoureux potentiels et lorsqu’une connexion significative est établie, ils proposent puis posent leurs yeux sur leur fiancé pour la première fois. Engagés et de retour dans le monde réel, alors que les couples planifient leur mariage, ils découvriront rapidement s’ils peuvent transformer leur connexion émotionnelle en une relation physique avant la cérémonie qui approche à grands pas. »

Qui s’engage?

Bien que le spectacle ne nous ait pas permis de voir tous ceux qui se sont fiancés, ils se sont concentrés sur six couples, Giabelli and Powers, Cameron Hamilton et Lauren Speed, Matt Barnett et Amber Pike, Carlton Morton et Diamond Jack, Mark Cuevas et Jessica Batten, et Kenny Barnes et Kelly Chase.

Que s’est-il passé avant les mariages?

Jack et Morton n’ont pas dépassé le voyage des couples au Mexique avant de se séparer à la suite de la révélation de Morton qu’il était bisexuel.

Giabelli et Powers ont eu du mal à rester sur la même longueur d’onde. Giabelli voulait plus de Powers sexuellement pendant la majeure partie de l’expérience tandis que Powers trouvait Giabelli argumentatif et sentait qu’il marchait toujours sur des coquilles d’œufs autour d’elle.

Hamilton et Speed ​​ont eu l’une des relations les plus faciles malgré les craintes de Speed ​​de s’engager dans une relation interraciale. En les regardant ensemble, il est clair qu’ils ont de vrais sentiments profonds l’un pour l’autre, mais à l’approche du jour du mariage, Speed ​​a commencé à s’inquiéter de passer toute sa vie avec quelqu’un.

Cuevas et Batten, d’autre part, ont eu l’une des relations les plus difficiles, Batten est tombée amoureuse de Barnett dans les pods et a eu du mal à le lâcher malgré son engagement avec quelqu’un d’autre.

Barnett et Pike ont été extrêmement attirés sexuellement et leurs personnalités semblent s’emboîter comme un gant. Mais alors que Pike commençait à révéler sa situation financière et la totalité de sa dette, Barnett a commencé à réfléchir.

Barnes et Chase se sont également très bien entendus, mais Chase a eu du mal à voir Barnes comme plus qu’un ami.

Venmo a-t-il révélé qui reste ensemble?

Comme nous devons attendre une semaine entre les épisodes, certains fans ont décidé de faire des recherches pour savoir qui se retrouverait ensemble. Et l’utilisateur @ AprilParsons1 a trouvé des informations assez intéressantes.

“Je viens de passer la dernière demi-heure à traquer les couples Love is Blind sur Venmo”, écrit-elle. «Les couples qui se succèdent sont Lauren et Cameron, G et Damian, et Kelly et Kenny. Jessica, Mark, Burnett et Amber ont tous des profils mais ne sont pas amis. Bienvenue sur Twitter. “